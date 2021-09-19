Ulugazi Yağlı Güreşleri 83 Yıl Aradan Sonra Düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son 5 yılında düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’ 83 yıl aradan sonra ilk kez yapıldı.

İstanbul Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı'nda tüm gün süren yağlı güreş müsabakaları sonunda 64 başpehlivandan dördü yarı finale kaldı.

Er meydanında Mustafa Taş, Recep Kara ile Nedim Gürel de Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Finalde mücadele edecek isimleri belirleyen yarı final müsabakası nefesleri kesti.

Zorlu mücadelenin galipleri Taş ve Gümüşalan oldu. Mustafa Taş ile Gümüşalan finalde karşı karşıya geldi. Günün şampiyonunu belirleyen müsabakada altın kemeri almaya hak kazanan başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu.

Güreşleri izlemek için ailesiyle tribünde bulunan Talya Pemra Özer, organizasyonu izleme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne gidemiyordum. Babamdan dolayı geleneksel sporları çok seviyorum. İki sene önce de Gazi Koşusu’na gitmiştim. Çok keyif aldım, gözlerim dolu dolu inanılmaz bir heyecanla izlemeye devam ediyorum.”

Müsabakaya katılanlardan 17 yaşındaki Caner Baysal, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada müsabaka için Zonguldak’tan geldiğini söyledi. 7 yıldır güreştiğini anlatan sporcu, başpehlivan olabilmek adına çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin Tarihçesi

Spora ve özellikle güreşe büyük ilgi duyan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül 1933’te, Türkiye ile İtalya güreş takımlarının karşılaştığı müsabakaları Dolmabahçe Sarayı’nda radyodan takip ederken heyecanlanır ve karşılaşmaların yapıldığı Taksim’deki Maksim Salonu’na gitmeye karar verir. Türk güreş takımı Atatürk’ün izlediği müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlar.

Atatürk’ün güreşi ve güreşçileri şereflendirdiği 19 Eylül’ün özel bir gün olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu “Sporumuzun erdiği şerefli günü her sene kutlamak amacıyla, 19 Eylül günleri bütün güreş bölgelerinde Ulugazi Güreşleri adı altında müsabakalar yapmak istiyoruz” teklifinde bulunur.

Federasyonun bu teklifi kabul görür ve her sene 19 Eylül’de güreş müsabakaları düzenlenir. Atatürk’ün vefatı sonrası Ulugazi Güreşleri yapılmamıştır.

