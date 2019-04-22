Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeseli seyirciyle buluştu

Tıp tarihi araştırmalarının temelini atan ve geliştiren, hat, tezhip, minyatür ve mimarî eserlerin tespitinde ve tanıtılmasında olağanüstü gayret ve hizmetleri bulunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatını konu alan ‘Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgeseli seyirci ile buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeselinin yönetmenliğini İÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin üstlendi. Uluğbeyler belgesel dizisinin üçüncüsü olan Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeselinin danışmanlığını Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara ve İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu yaptılar.

“Uluğbeyler Süheyl Ünver” belgeselinin gala gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Fahri Temizyürek, KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve Yönetmen Mesut Aytekin konuşma yaptılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Dursun’un mesajını şu sözleri ile aktardı: “Öncelikle KOCAV ailesine böyle güzel bir hizmete vesile olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak zamanın ruhuna göre hareket etmesi günümüzün temel ihtiyacıdır. Gençlerin ilgisini çekecek, rol model olarak değerlerimizin hatırlanmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak şehir, insan, medeniyet köprüsü örnek kişiler projesi bakanlığımız tarafından geliştirilmiştir. Bugün bize düşen başta Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver olmak üzere toplumsal ve kültürel hafızamızda iz bırakan beş şehirli çelebiyi geleceğe rol model olarak sunmaktır.”

Uluğbeyler belgesel dizisinin ilim ve kültür hayatımıza yön veren değerleri anlattığını ifade eden KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey, belgesel dizisi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Uluğbeyler belgesel serisi ile hayatta ya da Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, başta ilim adamı, iş adamı, sanatkâr olmak üzere Türk Kültürü’ne hizmet etmiş ve eden her kesimden şahsiyeti konu ediyoruz. İlkini Turan Yazgan, ikincisini Emin Işık olarak belirlediğimiz belgesellerimizin üçüncüsü ülkemizde tıp, kültür ve sanat tarihi denince akla gelen ilk isim Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver oldu. Bu belgesellerin Vakıf mezun ve öğrencilerimizin emekleriyle hayata geçirilmeleri ise ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.

Uluğbeyler Süheyl Ünver belgesel projemizin hayata geçmesinde emeği bulunan belgesel danışmanları Gülbün Mesara, Prof. Dr. Ergün Yolcu da, "Mezunumuz, Vakıf Meclis ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Mesut Aytekin’e ve belgesel ekibine çok teşekkür ederim. Uluğbeyler belgesel serimizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ve katkıda bulunan tüm kurumlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Uluğbeyler projemiz ‘Uluğbeyler Mehmet Niyazi’ ile devam edecek” dedi.

Süheyl Ünver’in Uluğbeyler belgesel projesi için eşi bulunmaz bir şahsiyet olduğunu söyleyen Yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin ise “Çok yönlü kişiliği, üretkenliği, yardımseverliği ve bilgeliği ile Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, bugünün modern dünyasında kaybolan gençliğimiz için bir rol modeldir. Ord. Prof. Dr. Ünver, konformizmin yaygınlaştığı, birlik ve beraberliğimizin azaldığı günümüzde ortak değerlerimizde bir araya gelerek, estetik üretimler yapabileceğimizin kanıtıdır. Zira en zor şartlarda bile sanatımızdan ve kültürümüzden vazgeçmemiştir. Bu güzide millete hizmet etmek için var gücü ile çalışmış, sadece anlatarak değil ‘hal dili’ ile de birçok güzelliğe vesile olmuştur. Belgeselimizde kıymetli hocamızın özünü vermeye çalıştık. Bu bir başlangıçtır. Zira Süheyl Hocanın incelenmeyi bekleyen pek çok çalışması, özelliği, eseri ve öğrencisi vardır. Gücümüz yettiğince hocamızı anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli’nin kendisi için de çok öğretici olduğunu belirten Dr. Aytekin konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Belgeselimiz, ‘Süheyl Ünver Projemizin’ bir başlangıcıdır. Zira Süheyl Hocanın incelenmeyi bekleyen pek çok çalışması, eseri ve öğrencisi vardır. Proje kapsamında üzerinde titizlikle çalıştığımız bir belgesel kitabı hazırlıyoruz. İnşallah 2019 yılı içinde basmayı planlıyoruz. Yıl içinde belgeselimizin internet sitesini yayına vereceğiz. Yarışma ve festivallerin yanı sıra belgeselimiz gösterimlerine farklı mekân ve illerde devam edecek. Belgeselimizi hayata geçirmemizi sağlayan fedakâr ekibime çok teşekkür ederim.”

