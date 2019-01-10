İSTANBUL (AA) - "Uluğbeyler" belgesel dizisinin üçüncüsü olan "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli" tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) bünyesindeki KOCAV Yayıncılık'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği ve İÜ İletişim Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen belgeselin danışmanlığını Süheyl Ünver'in kızı Gülbün Mesara ve İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu üstlendi.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan belgeselin yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin, görüntü yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ümit Sarı yaptı.

Belgeselde, kültür, bilim ve tıp tarihi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in, Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip, minyatür ve mimari eserlerin tespiti ile tanıtımı noktasında gayret ve hizmetleri, arşivcilik çalışmaları ve Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı.