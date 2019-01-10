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"Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli" tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Belgeselde, kültür, bilim ve tıp tarihi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip, minyatür ve mimari eserlerin tespiti ile tanıtımı noktasında gayret ve hizmetleri, arşivcilik çalışmaları ve Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı - Belgeselin 2019'da yapılacak galasının ardından hazırlanması planlanan kitap çalışmasıyla Süheyl Ünver'in hayatı ve çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - "Uluğbeyler" belgesel dizisinin üçüncüsü olan "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli" tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) bünyesindeki KOCAV Yayıncılık'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği ve İÜ İletişim Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen belgeselin danışmanlığını Süheyl Ünver'in kızı Gülbün Mesara ve İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu üstlendi.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan belgeselin yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin, görüntü yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ümit Sarı yaptı.

Belgeselde, kültür, bilim ve tıp tarihi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in, Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip, minyatür ve mimari eserlerin tespiti ile tanıtımı noktasında gayret ve hizmetleri, arşivcilik çalışmaları ve Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı.

Ayrıca belgeselde, Gülbün Mesara, Azade Akar, Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Hüseyin Kutlu, Ülker Erke, İnci Ayan Birol, Müjgan Üçer, Dürdane Ünver, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Semih İrteş, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Gülten Dinç ve Nimet Sanlıman gibi, Ünver'in talebesi veya dostu olmuş 16 isimle röportajlar gerçekleştirildi.

Çekimleri İstanbul, Sivas ve İzmir'de yapılan ve 20 saati aşkın görüntü çekilen belgeselin müzikleri Emre Berkün tarafından yapıldı. Kurgusu 2 hafta süren 60 dakikalık belgeselde, 20 kişilik bir ekip görev aldı.

Süheyl Ünver’in kendi sesinden okuduğu bir şiirinin de renk kattığı belgesel için kızı Gülbün Mesara, Semih İrteş, Prof. Dr. Çiçek Derman, Dürdane Ünver, İnci Ayan Birol ve Prof. Dr. Gülten Dinç özel arşivlerini açtı.

Belgeselin 2019'da yapılacak galasının ardından hazırlanması planlanan kitap çalışmasıyla Süheyl Ünver'in hayatı ve çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

- "Süheyl Ünver derin bir deryadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin, çok yönlü kişiliği, üretkenliği, yardımseverliği ve bilgeliği ile Ord. Prof. Süheyl Ünver'in, bugünün modern dünyasında kaybolan gençlik için bir rol model olduğunu belirtti.

Ünver'in, konformizmin yaygınlaştığı, birlik ve beraberliğin azaldığı dönemde ortak değerlerde bir araya gelerek, estetik üretimler yapılabileceğinin bir delili olduğunu ifade eden Aytekin, Ünver'in Türk milletine hizmet etmek için var gücüyle çalıştığını, sadece anlatarak değil "hal" dili ile de birçok güzelliğe vesile olduğunu dile getirdi.

Ünver'in Türk kültürü için eşsiz bir miras bıraktığının altını çizen Aytekin, "Ömrünü tıp, sanat ve kültür tarihimize adamış bir kültür adamı olan Süheyl Ünver, arkasında basılı eserlerinin dışında binlerce defter ve not bırakmış derin bir deryadır. Belgeselimizde bu deryanın özünü vermeye çalıştık. Süheyl hocanın ele alınmayı bekleyen pek çok özelliği, çalışması ve mirası var. Bu bağlamda Süheyl hoca üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türk ilim, kültür, sanat hayatına damga vurmuş önemli isimlerin anlatıldığı "Uluğbeyler" adıyla hayata geçirilen belgesel dizisinde, bugüne kadar Turan Yazgan, Emin Işık ve Süheyl Ünver gibi 3 önemli ismin belgeseli çekildi.

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"Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli" İstanbul Üniversitesi İÜ İletişim Fakültesi Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver

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