"Uluğbeyler Süheyl Ünver" belgeselinin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Uluğbeyler" belgesel dizisinin üçüncüsü olan "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli"nin gala gösterimi gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki galaya, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) Başkanı Ali Ürey, belgeselin yönetmeni Mesut Aytekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Fahri Temizyürek, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Ümit Sarı'nın yanı sıra öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan KOCAV Başkanı Ali Ürey, Kültür Ocağı Vakfı'nın, ahde vefa konusunda çok önemli çalışmaları olduğunu belirterek, "Geçmişine ve değerlerine sahip çıkanların geleceği inşa edebileceklerine inanıyoruz. Ahde vefa kapsamında yaptığımız bu çalışmaları modern sanat dallarından biriyle de yapmaya karar verdiğimizde Uluğbeyler belgesel serisi karşımıza çıktı." dedi. Ürey, belgesel yönetmeni Mesut Aytekin ile projenin hayata geçmesinde destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve belgeselde görev alanlara da teşekkür etti. Mesut Aytekin de belgeseli 20 kişilik bir ekiple yaklaşık bir yıllık bir sürede çektiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Giresun'a şehit ateşi düştü (3)

"Gerçek bir ilim adamının tek başına neler yapabildiğini, zaman, mekan ve imkan kısıtlılığının üretmeye mani olmadığını, özellikle günümüzde çokça dile getirilen yetmeyen zaman söyleminin bahane olduğunu, bir ilim adamının sadece anlatarak değil hal diliyle de bir şeyler öğretebileceğini ve öğrencilerine örnek olması gerektiğini bu belgesel sürecinde öğrendim." Yapımcılığını KOCAV Yayıncılık'ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği ve İÜ İletişim Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen belgeselin danışmanlığını Süheyl Ünver'in kızı Gülbün Mesara ve İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu üstlendi. Yaklaşık bir yılda tamamlanan belgeselin yönetmenliğini Mesut Aytekin, görüntü yönetmenliğini Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını ise Ümit Sarı yaptı. Belgeselde, kültür, bilim ve tıp tarihi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in, Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip, minyatür ve mimari eserlerin tespiti ile tanıtımı noktasında gayret ve hizmetleri, arşivcilik çalışmaları ve Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı.