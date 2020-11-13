HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

13.11.2020 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ulugöl hazan renklerine büründü! Gören büyüleniyor

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbaharda bambaşka bir güzelliğe kavuştu. Dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Ulugöl, bölgeye uğrayanlara kış öncesi onlarca rengin birleştiği bir atmosfer sunuyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Yılın her mevsiminde ayrı güzelliği içerisinde barındıran Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl, hazan mevsiminde sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Ulugöl, birçok farklı ağaçlardan oluşan göz alıcı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa yürüyüşü tutkunları ve fotoğraf meraklılarının özellikle yoğun ilgi gösterdiği Ulugöl, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerinde de akınını uğruyor.

20201113_2_45346958_59727442_Web

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Ulugöl'ün Karadeniz'de yerli ve yabancı turistler tarafından çok sık ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Ulugöl'ün doğal güzelliğinin şimdiye kadar çok iyi korunduğuna dikkati çeken Güler, "Ulugöl kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzellikte bir yer. Ordulular böyle bir yere sahip olduğu için oldukça şanslı." dedi.

Güler, Ulugöl'ün 12 ay ziyaret edilen bir tabiat parkı olduğunu dile getirerek, gölün, sonbaharla birlikte ziyaretçi akınına uğradığını vurguladı.

20201113_2_45346958_59727443_Web

Özellikle hafta sonları vatandaşların aileleriyle birlikte Ulugöl'e giderek dinlenme ve piknik yapma imkanı bulabildiğini söyleyen Güler, isteyen ailelerin gölün çevresinde bulunan bungalov evlerde kalarak geceyi geçirdiğini aktardı.

Güler, Ulugöl'ün tabiatını bozmadan yapılan yeni çalışmalarla bölgenin daha çok turist almasının hedeflendiğine de dikkati çekerek, "Yapacağımız yeniliklerle burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek. Çalışmalarımızın sonucunda güzel işler ortaya çıkacak." dedi.

20201113_2_45346958_59727444_Web

Ulugöl'ün sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle daha güzel olduğunu belirten Güler, bu görüntüleri kaçırmak istemeyen insanların bölgeye gelerek hoşça vakit geçirdiğini anlattı.

Ulugöl’e herkesin gelmesini tavsiye eden Güler, "Ulugöl muhteşem manzarasıyla çok güzel bir yer. Türkiye'mizin keşfedilmemiş cennet gibi yerleri var. Ulugöl’de bunlardan bir tanesi. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

20201113_2_45346958_59727445_Web

20201113_2_45346958_59727452_Web

20201113_2_45346958_59727457_Web

20201113_2_45346958_59727466_Web

20201113_2_45346958_59727461_Web

20201113_2_45346958_59727467_Web

20201113_2_45346958_59727468_Web

20201113_2_45346958_59727469_Web

20201113_2_45346958_59727470_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu kare Erzurum'da çekildiNe olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu kare Erzurum'da çekildi
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Bebek Parkı'nda 'tuvalet' krizi! Tepkiler üzerine iptal edildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu görüntü Erzurum'da çekildi

Ne olduğunu fark eden hayrete düştü! Bu kare Erzurum'da çekildi

Takipsizlik kararı nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

Takipsizlik kararı nasıl verilir?

Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Bolu Dağı'nda yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir?

Tebliğ sorgulama nasıl yapılır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.