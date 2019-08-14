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Ulugöl Tabiat Parkı'nı bayramda 40 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ordu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu - Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ: - "Ulugöl Tabiat Parkı'nı bayram süresince yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti"

Ordu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı'na yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nda oldukça ilgi gösterdi.

Şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin akınına uğradı.

Yabancı turistlerin de aralarında bulunduğu tatilciler, burada vakitlerini mekanın büyüleyen manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak geçiriyor.

Ulugöl Tabiat Parkı'nın bulunduğu Gölköy ilçesinin Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'ün ziyaretçi sayısının her geçen yıl artığını söyledi.

Ulugöl'e bayram tatilinin başladığı ilk günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Uludağ, "Şimdiye kadar parka yaklaşık 10 bin araç girişi oldu. Ulugöl Tabiat Parkı'nı bayram süresince yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti." dedi.

Uludağ, Ulugöl çevresinde bulunan bungalovların da her gece dolduğuna işaret ederek, "Bu mekanlarda da her akşam 60 kişiyi ağırlıyoruz." diye konuştu.

Ulugöl'e gelen turistlerin, doğal güzelliği bozulmamış bir ortamda hoşça vakit geçirdiklerini dile getiren Uludağ, turistlerin ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yaptıkları aktardı.

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