HABER

Ulugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Gölköy ilçesindeki doğa harikası Ulugöl’de, olta balıkçıları gölde yaşayan en büyük balığı yakalamak için olta attı.

Ulugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Gölköy ilçesindeki doğa harikası Ulugöl’de, olta balıkçıları gölde yaşayan en büyük balığı yakalamak için olta attı.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gölköy Belediye Başkanlığı, Gölköy Avcılar Derneği ile Egem Outdoor katkılarıyla Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl’de olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Oltacılar, sadece alabalığın yaşadığı gölde, abant alası tür balığı yakalamak için zamanla yarıştı. 57 yarışmacının katıldığı yarışta olta balıkçılarından Mustafa Çalış yakaladığı 49,2 santim boy ve 1 kilo 234 gram ağırlıklı balıkla birinci olurken, Erol Kılıç ise 46.5 santim ve 884 gram ağırlıkla ikinci, Fatih Bal’da 44 santim boy, 764 gram ağırlıkla üçüncülüğü elde etti. Küçükler kategorisinde ise Rümeysa Deretam 35 santim boy ve 400 gram ağırlıkta balıkla birinci oldu.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl’ün yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğine dikkat çekerek, "İlçemizin tanıtımı için etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle doğa ve yayla turizmini ön plana çıkaracağız. Ulugöl bunlardan biri. İlçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Burayı kirletmeden, doğal güzelliğini bozmadan koruyacağız. Ziyaretçilerimizi ağırlama noktasında çeşitli eksikliklerimiz vardı bunların bir çoğunu giderdik. Olta balıkçılığı ile turizm amaçlı sportif balıkçılık buraya farklı renk katacak. Gelecek yıllarda da aynı etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.
Etkinliğe katkı sağlayan olta balıkçısı Barış Yöntem ise "Ulugöl’de bu sene üçüncüsünü yaptığımız bir etkinlik. Bu sene katılımcı ve balık sayısı gayet güzel. Havada güzel geçti etkinlik renkli oldu. Burası çok güzel bir yer, kamp alanı var, bongalov evleri var. Olta balıkçılığı arasında burası çok güzel, turizme de çok çok katkısı olacak bir yer" diye konuştu.
Balıkçı Erol Kılıç ise "Bizim için güzel bir aktivite oldu, balıklarımızı yakaladık. Limit altında yakaladığımız balıkları geri bıraktık. Güzel bir av geçti, böyle etkinlikler düzenlenir inşallah. Turizm açısından da burası çok iyi. Buraya ilk defa geldim. Gece saat 4’te burayı dolaştım, göldeki kurbaların sesine dahi burada aşık oldum. Yarışmadan ziyade güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ulugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılarUlugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılarUlugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılarUlugöl’de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Bulgaristan'dan gurbetçilere sıkı denetim başladıBulgaristan'dan gurbetçilere sıkı denetim başladı
Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladıÜniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

Yeryüzünün cenneti doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü' tepkisi: Sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Sapkınlıktır

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

35 milyon yıllık! Hemen incelemeye alındı

35 milyon yıllık! Hemen incelemeye alındı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.