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Ulugöl'de sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbahar renklerine büründü.

Ulugöl'de sonbahar güzelliği

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbahar renklerine büründü. 4 mevsim güzelliği ile yoğun ziyaretçi alan Ulugöl'de sonbaharla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, "Ulugöl her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Buranın tanıtımını daha fazla yaparak bölgeye daha çok turist çekeceğiz" dedi.
Gölköy ilçesindeki Ulugöl, dört mevsim güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen Ulugöl, manzarası ile beğeni topluyor. Özellikle hafta sonları yoğun olarak ziyaret edilen Ulugöl, yılda 350-400 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
Ulugöl'ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini, tanıtım çalışmalarıyla tabiat güzelliğini kaybetmeden gölü koruyacaklarını belirten Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, "Yıllık Ulugöl'e gelen araç sayısı 70 binden fazla. 350-400 bin yerli ve yabancı ziyaretçi Ulugöl'e geliyor. Ulugöl artık Karadeniz'in ve Türkiye'nin turizm hazinesi oldu. 3-4 yıldır ciddi değişiklik yaptık. İnşallah yeni dönemde 5 yıllık periyodumuzda çalışacağımız alanların birinci ana temel maddesi turizm olacak. Burada turizm yatırımlarımız olacak. Karadeniz'de kötü bir model olan betonlaşmış ve tabiat güzelliğini kaybetmiş olan o gölün kesinlikle kötü model olduğunu biliyoruz. Biz oradaki ana unsuru, tabiat güzelliğini kaybetmeden gelen yerli ve yabancı misafirlerin rahat konaklayabilmeleri, daha uzun süreli tatil yapabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. Bir projemiz hazır, gelecek yıl belki ihaleye çıkabiliriz. Bağlantı yollarıyla inşallah 3-4 yıl sonra cazibe merkezi haline gelmiş olacak" dedi.
Sivas'tan arkadaşlarıyla birlikte Ulugöl'ü görmek için Gölköy'e gelen Mehmet Kese ise, sonbahar manzarasının çok güzel olduğunu belirterek, tekrar gelmeyi planladığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ulugöl'de sonbahar güzelliğiUlugöl'de sonbahar güzelliğiUlugöl'de sonbahar güzelliğiUlugöl'de sonbahar güzelliği

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