HABER

Ulugöl’de sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.  Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ahmet BAYRAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ulugöl’ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak” dedi.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Diyarbakır’da 69 düzensiz göçmen yakalandıDiyarbakır’da 69 düzensiz göçmen yakalandı
Dinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra birleştiDinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra birleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Herkes oraya koştu! Acı olay!

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.