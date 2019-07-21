HABER

Ulukışla’da "Altay Köyü Kardeşlik Toyu" düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Altay Köyü Kardeşlik Toy’u, renkli görüntülere sahne oldu.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesi Altay köy meydanında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festivalde, yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi.

Ulukışla’da "Altay Köyü Kardeşlik Toyu" düzenledi

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Altay Köyü Kardeşlik Toy’u, renkli görüntülere sahne oldu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesi Altay köy meydanında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festivalde, yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi. Bu tür festivallerin geleneklerin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında çok önemli olduğunu belirterek, "Altay köyü 1950’li yıllarda Altay Dağı eteklerinden Kazakistan’dan büyük zorluklarla önce İstanbul’a oradan da Altay köyüne yerleşmişler. Kısa sürede bu yöreye intibak sağlamışlar ve halkla bütünleşmişler. Çünkü Kazak halkıyla Türk halkı kardeştir. Birçok ortak noktamız var. Dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir. O yüzden de kaynaşmamızda kolay olmuş. Bu festivalde kültürümüzün yaşatılmasına ve Altay köy meydanında düzenlenen festivalde dostluğumuzun kardeşliğimizin pekişmesine büyük katkılar sunuyor. Bu sayede her iki ülke arasındaki kardeşlik de daha da güçleniyor. İnşallah bundan sonra bu festival her yıl artan bir coşkuyla artan bir katılımla genişleyerek ve geliştirerek devam ettirilecektir. Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolusu Vekili Ercan Tılebeyov de geleneksel kardeşlik toyunda bir gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "En önemlisi de her sene yapılan böyle bir toyun bir de kardeş devlet olan Türkiye Altay köyü olması gerçekten etkiliyor. Candan damardan alıyor adamı" dedi.
Konuşmalarında davetlilere Özbek pilavının ikram edildi. Çadırlarda yöresel eşyalar sergilendiği festivalde, Kazakistan’dan gelen sanatçılar, yöresel kıyafetlerle şarkılar söyledi. Vali Şimşek, Tılebeyov, protokol üyeleri ve davetliler, söylenen yöresel şarkılarla dans etti.

Ulukışla’da

Ulukışla’da

Ulukışla’da

Ulukışla’da

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Denizi aratmayan Keban Barajı üzerinde olimpik "Yüzer Havuz"Denizi aratmayan Keban Barajı üzerinde olimpik "Yüzer Havuz"
Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşımÖykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.