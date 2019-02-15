'Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim'

Başkan Donald Trump Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı. Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump Amerika’nın Meksika sınırındaki durumu “çetelerin işgali” olarak niteledi.
Başkan Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’den oluşan komisyonun üzerinde uzlaştığı bütçe tasarısını da imzalayacak. Söz konusu tasarı Trump’ın Meksika sınırına duvar planı için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödenek içeriyor.
Meksika sınırına duvar projesi için daha önce Kongre’den 5,7 milyar dolar ödenek talep eden Başkan Trump duvar projesi için paranın geri kalanını ulusal acil durum ilan etmesi sonrası Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bütçelerinden gelecek takviye kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Başkan Trump ulusal acil durum ilan etmesiyle birlikte Meksika sınırına duvar inşası için 8 milyar dolara yakın kaynak bulunacağını söyledi.
Demokratlar Başkan Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesi halinde bu kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıklamış, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi “Başkan’ın kararları Kongre’nin bütçe konusundaki yürütme yetkisini ihlal ediyor. Kongre anayasal yetkisini Kongre’de, mahkemelerde ve kamusal alanda savunacaktır” demişti. Başkan Trump Beyaz Saray’daki basın toplantısında hukuki mücadeleyi kazanacaklarına inandığını söyledi, “Anayasa Mahkemesi’nde kazanacağız” dedi.
Başkan Trump Meksika sınırında duvara yasadışı göçün önlenmesi için ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha savundu. Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında 6 kadın ellerinde yasadışı göçmenler tarafından öldürülen çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. Başkan Trump da konuşması sırasında o ailelere atıfta bulundu.
Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney Başkan Trump’ın Cuma günü öğleden sonra ya da Cumartesi günü ulusal acil durum kararnamesini imzalayacağını söyledi.
Mulvaney 8 milyar dolarlık ödenekle Meksika sınırının en az 234 millik (376 km) kısmına duvar örülmesinin amaçlandığını belirtti.
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