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Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlıkları yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2019 Ulusal Deprem Tatbikatı, 26 il ile eş zamanlı olarak Malatya’da da gerçekleştirildi.

Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlıkları yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2019 Ulusal Deprem Tatbikatı, 26 il ile eş zamanlı olarak Malatya’da da gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeği aratmadı.
Verilen talimat gereği, Malatya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri acil toplantıya çağrıldı. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, göçmenlerin tahliye edildiği Beydağı Geçici Barınma Merkezi’nde oluşturulan kriz merkezinde Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.
Senaryo gereği, Kahramanmaraş’ta 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nde (AYDES) toplanan tüm bilgiler, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Merkezi’ndeki ekranlardan takip edildi. Tatbikatta; Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde yer aldı. Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikata katıldı.
Depremin ardından bölgeye çevrede bulunan AFAD il ve birlik müdürlükleri sevk edildi. Polis ve jandarma sorumluluk alanlarında ekip araçları ve drone’larla depremin durum tespit çalışmalarının ardından ildeki güvenlik, trafik, arama kurtarma, yangın, sağlık, iş makineleri, doğal gaz, elektrik, su-kanalizasyon, haberleşme, beslenme, barınma, defin, kara yolu, psiko-destek, enkaz kaldırma, tarımsal hasar-zarar tespit, nakliye, ekipleri göreve çağrılarak sevk edildi. Tatbikat kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait mobil seyyar hastane, personeliyle birlikte sevk edildi. Ankara’daki AFAD Başkanlığı ile koordineli yürütülen tatbikatın tüm aşamalarında afet yönetim sistemi, SMS, telefon ve telsiz iletişimi ile de desteklendi.
Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan kişiler için UMKE ve AFAD görevlileri tarafından kurtarma çalışması yapıldı. Enkaz altında kalanların yakınlarının sinir krizi geçirdiği tatbikatta polis deprem bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı

Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı

Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı

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