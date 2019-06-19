"Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması" kuruldu

"Ortak Niyet Beyanı İmza Töreni" ile düzensiz göçle mücadelede etkinliği arttırmak, insan hakları odaklı bir yaklaşım sergileyerek düzensiz göç konumunda bulunan yabancıların ilk hareket ülkelerine dönüşleri ve uyumlarını sağlamak amacıyla "Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması"nın kurulması kararlaştırıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük koordinesinde, Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması'nın kurulmasına dair düzenlenen "Ortak Niyet Beyanı İmza Töreni", Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Hatun Demirer, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması'nın kurulmasına ilişkin ilk adım olan Niyet Beyanı'nın imzalanmasıyla gelecek dönemde iş birliği protokolü hazırlanarak söz konusu mekanizma faaliyete geçecek.

Özellikle 2018 yılında 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göç akınlarının bu derece yüksek rakamlara ulaşması tüm kurumların ortak bir yaklaşım sergileyerek sorunun çözümüne katkı vermesi ihtiyacını da ortaya çıkardı.

Suriye krizinin başlamasıyla göç hareketliliği küresel boyutlara ulaşmış ve Türkiye'nin bu hareketlilikten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıştı.

