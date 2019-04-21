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"Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir. Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve iş birliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir. Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve iş birliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasi, hukuka bağlılık ve ulusal egemenliğin Türkiye milleti için vazgeçilmez bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın "Çocuk Bayramı" olarak kutlanmasının ulusal egemenlik bilincinin çocuklara küçük yaşta kazandırılması açısından önemine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve iş birliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz. Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir. Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve işbirliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz."

Seçimlerin geride kaldığını Türkiye'nin gündemindeki konu, sorun ve önceliklere odaklanması gerektiğini vurgulayan Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere milletimizin talep ve beklentileri dikkate alınarak politikalar hayata geçirilmelidir. Enflasyondan, işsizliğe ve kayıt dışı çalışmaya kadar toplumun tamamını ilgilendiren sorunlara yönelik, hükümet ve siyasi partiler çözüm politikaları üretmelidir. Biz, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

Mahmut Arslan, başta çocuklar olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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