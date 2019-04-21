Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir. Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve iş birliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasi, hukuka bağlılık ve ulusal egemenliğin Türkiye milleti için vazgeçilmez bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın "Çocuk Bayramı" olarak kutlanmasının ulusal egemenlik bilincinin çocuklara küçük yaşta kazandırılması açısından önemine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve iş birliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz. Ulusal egemenlik Türkiye'nin karakteridir. Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog ve işbirliği bilincimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz."