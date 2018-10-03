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Ulusal Emzirme Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Ulusal Emzirme Haftası kapsamında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne, anne adayları ve sağlık çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Ulusal Emzirme Haftası, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Anne, anne adayları ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hastanenin Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perran Boran, emzirme danışmanları Ayşe Kutluata ve Gülay Aygün emzirme hakkında bilgi verdi.

Emzirme haftasına özel farkındalık oluşturmak adına tüm sağlık çalışanlarının, üzerinde bebek dostu logosu bulunan ve "İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü" yazılı tişörtleri giydiği etkinlikte, anne sütünün faydaları, emzirme teknikleri, 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin önemi anlatıldı.

Emzirmenin bebek ile anne arasındaki duygusal bağ oluşumunda en güçlü unsur olduğu belirtilen etkinlikte, anne sütünün beyin gelişimine olan katkısı ifade edildi.

Etkinlikte anne ve anne adaylarına lohusa şerbeti de ikram edilirken, hastanenin kadın doğum, çocuk acil servislerinde yatan anne ve anne adayları da ziyaret edildi.

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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Perran Boran Ulusal Emzirme Haftası

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