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Ulusal görme taramasıyla bozukluklar bebeklik döneminde tespit edilecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık tarafından genelgesi yayımlanan “Ulusal Görme Taraması Programı” ile yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti.Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamayla yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesini hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini belirtti.Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktaran Koca, “Ayrıca görme taramalarının, hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık tarafından genelgesi yayımlanan “Ulusal Görme Taraması Programı” ile yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamayla yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesini hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini belirtti.
Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktaran Koca, “Ayrıca görme taramalarının, hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık. Bu taramalar ile görmenin normal gelişimini engelleyecek riskleri saptamayı ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tespit etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-ile 3 aylık bebeklerin 3’üncü ay izleminin sonuna kadar, 36 ile 48 aylık çocukların 5’inci izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1’inci sınıfa başlayacağı yıl görme taramalarının yapılacağını belirterek, “Tarama, aile hekimi tarafından risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testinin yapılması şeklinde olacak. Tarama sonuçları Aile Hekimliği Bilgi Sistemine kaydedilecek. Çocuklarda pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edilecek ve süreç takip edilecek. İl sağlık müdürlüklerimiz; aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, uzmanları programın içeriği ile ilgili olarak bilgilendirecek ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Tarama programı ile elde edilecek göstergeleri izleyerek değerlendirecek ve uygulayıcılara geri bildirim yapacak” açıklamasında bulundu.
Koca, “Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum” dedi.

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