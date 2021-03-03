Ulusal Güvenlik Yetkilileri Senato’da

Senato’nun 6 Ocak'taki Kongre baskınına yol açan güvenlik açıklarını soruşturduğu oturumları devam ediyor. Bugünkü oturuma federal ulusal güvenlik yetkilileri katılıyor. Yetkililer, gözardı edilen istihbarata ve Ulusal Muhafız birliklerinin eski Başkan Donald Trump destekçilerinin kuşattığı Kongre'ye hızla sevk edilememesine ilişkin soruları yanıtlayacak.
Oturuma ABD Savunma, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları ve Ulusal Muhafız Birliği yetkilileri katılıyor. Senatörlerin, bu yetkililere eski Başkan Trump destekçilerinin Washington'da toplanma ve Seçiciler Kurulu oylarının sayımını engelleme girişiminde bulunma konusunda internet üzerinden yaptıkları yazışmalar sonrasında ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorması bekleniyor.
Kongre güvenliğinden sorumlu yetkililer, geçtiğimiz hafta düzenlenen oturumda birbirini ve diğer federal güvenlik birimlerini hazırlıksız olmakla suçlamıştı.
Kongre üyeleri şimdiye kadar 6 Ocak baskınından önce isyancıların yaptıkları planlarla ilgili istihbarat toplamanın ve bunları paylaşmanın başarılamamasına odaklandı. Soruşturmaların bir diğer odağı da Kongre'yi korumaları için Ulusal muhafız birliklerinin bölgeye sevk edilip-edilmeyeceği ya da bunun ne zaman yapılacağıyla ilgili yetkililer arasında yürütülen iletişimdi.
Geçen hafta ifade veren yetkililerden Kongre Polisi eski Şefi Steven Sund, bu iletişimle ilgili çelişkili sözler sarfetmişti. Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee, geçen haftaki ifadesinde senatörlere, Kongre Polis Şefi Sund'un ordu yetkililerine Ulusal Muhafız birliklerini hızla Kongre'ye sevketmesi için yalvardığını söylemiş ve saldırıya verilen yanıt karşısında "şaşkınlığa uğradığını" kaydetmişti.
Çarşamba günkü oturumu yönetecek Demokrat Partili iki senatörden biri olan Senato Mevzuat Komisyonu Başkanı Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Salı günü verdiği bir söyleşide, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre'ye sevkinin gecikmesi ve Kongre binası dışındaki polis memurlarının isyancılar tarafından dövülerek yaralanması sırasında geçen her dakikanın önemli olduğunu vurguladı.
Klobuchar, "Kaybettiğimiz her dakikanın hesabını sormalıyız, bu dakikaları neden kaybettiğimizi bilmek zorundayız" dedi. Kongre'de 6 Ocak baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çoğunlukla güvenlik alanında atılan yanlış adımlara, yüzlerce Trump destekçisinin Kongre binasının kapı ve pencerelerini kırarak içeriye girip Kongre üyelerinin peşinden gitmeye kalkmasına yol aşan aşırılığın kökenini araştırmaya odaklanıyor.
Kongre'nin şimdilik Senato'da görülen azil davasında aklanan Trump'ın Kongre baskınında oynadığı rolü araştırmadan vazgeçtiği gözleniyor.
Temsilciler Meclisi’nde de oturum düzenleniyor
Öteyandan Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman da güvenlik açıklarının nasıl oluştuğunu araştıran Temsilciler Meclisi'nde düzenlenecek oturumda ifade verecek. Pittman, geçen hafta aynı alt komisyonda verdiği ifadede, birkaç kademede birden güvenlik açığı oluştuğunu kabul etmiş ancak güvenlik güçlerinin 6 Ocak baskınından önce şiddet eylemlerine ilişkin uyarıları ciddiye almadığı iddiasını reddetmişti.
Senato Mevzuat Komisyonu Başkanı Klobuchar, Senato'nun Washington Ulusal Muhafız Birliği Komutanı Tümgeneral William Walker'ın ifadesinin dinlenmesiyle özellikle ilgilendiğini söyledi.
Senato Mevzuat Komisyonu'yla Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'nun ortak oturumunda ifade verecek yetkililer arasında istihbarat ve güvenlik operasyonlarının farklı kademelerini yöneten Savunma Bakanlığı yetkilisi Robert Salesses, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Melissa Smisloba ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Jill Sanborn yer alıyor.