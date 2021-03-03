Ulusal Güvenlik Yetkilileri Senato’da

Senato’nun 6 Ocak'taki Kongre baskınına yol açan güvenlik açıklarını soruşturduğu oturumları devam ediyor. Bugünkü oturuma federal ulusal güvenlik yetkilileri katılıyor. Yetkililer, gözardı edilen istihbarata ve Ulusal Muhafız birliklerinin eski Başkan Donald Trump destekçilerinin kuşattığı Kongre'ye hızla sevk edilememesine ilişkin soruları yanıtlayacak.

Oturuma ABD Savunma, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları ve Ulusal Muhafız Birliği yetkilileri katılıyor. Senatörlerin, bu yetkililere eski Başkan Trump destekçilerinin Washington'da toplanma ve Seçiciler Kurulu oylarının sayımını engelleme girişiminde bulunma konusunda internet üzerinden yaptıkları yazışmalar sonrasında ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorması bekleniyor.

Kongre güvenliğinden sorumlu yetkililer, geçtiğimiz hafta düzenlenen oturumda birbirini ve diğer federal güvenlik birimlerini hazırlıksız olmakla suçlamıştı.

Kongre üyeleri şimdiye kadar 6 Ocak baskınından önce isyancıların yaptıkları planlarla ilgili istihbarat toplamanın ve bunları paylaşmanın başarılamamasına odaklandı. Soruşturmaların bir diğer odağı da Kongre'yi korumaları için Ulusal muhafız birliklerinin bölgeye sevk edilip-edilmeyeceği ya da bunun ne zaman yapılacağıyla ilgili yetkililer arasında yürütülen iletişimdi.