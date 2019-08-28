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Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen içme ve kullanma suyundan ilaç analizlerine, civa gibi ağır metal zehirlenmelerinden sahte içki zehirlenmelerine kadar yılda yaklaşık 8 bin numune inceleniyor.

Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyor

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen içme ve kullanma suyundan ilaç analizlerine, civa gibi ağır metal zehirlenmelerinden sahte içki zehirlenmelerine kadar yılda yaklaşık 8 bin numune inceleniyor.
Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi, 6 laboratuvardan oluşuyor. Türkiye'de ilk ve tek olan kimyasal savaş ajanları tanı ve doğrulama laboratuvarında, çevresel ve biyolojik örneklerde kimyasal savaş ajanlarının tanı ve doğrulamasına yönelik analizler yapılıyor. 2013 yılında Suriye'nin Başkenti Şam'da meydana gelen kimyasal saldırıda 'sarin gazı' kullanıldığı bu laboratuvarda yapılan inceleme ile tespit edildi. Yine 4 Nisan 2017'de de Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal savaş ajanı olarak sarin gazının kullanıldığı alınan numunelerle tespit edildi.
SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMELERİ VE İLAÇ ANALİZLERİ YAPILIYOR
Merkezde yer alan Toksikoloji Laboratuvarında ağır metal, alkol ve su analizleri yapılıyor. Cıva zehirlenmelerinde, laboratuvarda çıkan sonuçlara göre tedavinin ne şekilde yapılacağı belirleniyor. Özellikle sahte içki tüketimine bağlı olarak görülen metil alkol zehirlenmelerinde laboratuvar sonuçları hayati önem taşıyor. Rutin su analizlerinden farklı olarak adli soruşturma kapsamında, savcılık kanalı ile gönderilen su örneklerinde 780 adet toksik maddenin analizi yapılıyor. Yine ilaç etken madde düzeyi analizleri de bu birimde gerçekleşiyor. Multiple Skleroz (MS) hastalığı, organ nakillerinde ve yaşam boyu kullanılan bağışıklık sistemi baskılayan ilaçların dozu, burada yapılan analiz yöntemleri ile belirleniyor.
VİRÜSÜ BULMAK İÇİN 100 LİTRE SU ANALİZ EDİLİYOR
Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarında çevresel su örneklerinde salgın durumlarında su analizi yapılıyor. Suya bulaşan virüsü tespit etmek için 100 litre suyun analizi yapılıyor. Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarında ise doğal mineralli sular, kaynak, havuz, içme ve kullanma sularının analizleri gerçekleştiriliyor. Barkod numarası ile isimlendirilen sular analiz sonrası verilen sonuca göre değerlendiriliyor.

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Ulusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyorUlusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyorUlusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyorUlusal Halk Sağlığı Referans Merkezi'nde, yıllık 8 bin numune inceleniyor

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