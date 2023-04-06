Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü! Kızılay vatandaşlara çağrı yaptı: Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz

Kızılay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara çağrı yaptı.

Kızılay'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl Ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kızılay'dan ramazan ayının başlamasıyla kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşandığı belirtilerek, gönüllülere kan bağışı çağrısında bulunulmuştu.

Kahramanmaraş depremlerin ardından, Kızılay'ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stokların istenilen seviyelere geldiği fakat ramazanda kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, ramazanda da hastanelerin kan ihtiyaçlarının aynı oranda devam ettiği vurgulanmıştı.

