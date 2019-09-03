Ulusal Meclis: 'Venezuela'daki Terör Örgütlerinin Sayısı Artıyor'

Venezuela muhalefetinin lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido son meclis oturumunda, Maduro hükümetinin Kolombiyalı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) gibi terörist grupları finanse ettiğini iddia etti.

Maduro’nun ulusal egemenliğe ihanet ettiğini, sınır bölgelerinin sahipsiz kaldığını ve bu bölgelerin yasadışı gruplar tarafından kontrol edildiğini ifade eden Guaido, bu grupların sadece sınır bölgelerinde değil toplam 13 eyalette faaliyet gösterdiklerini tespit ettiklerini söyledi. Juan Guaido iktidardaki Maduro hükümetinin sadece ulusal egemenliği riske atmakla kalmadığını, bu ilişkinin bütün bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Yasadışı grupların ülkedeki varlıklarının artmaya başladığını ve yasama gücü olarak buna izin vermeyeceklerini belirten Meclis Başkanı Juan Guaido, bu durumun bu ay yapılacak Birlemiş Milletler oturumunda, Kolombiya ile birlikte masaya konulacağını ifade etti.

Ulusal Meclis yaptığı resmi bir açıklamada FARC, ELN, Hizbullah, Hamas ve IŞİD gibi grupların ülkedeki varlığından Nicolas Maduro hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirerek ülkedeki güvenlik güçlerini Venezuela'daki toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği korumaya çağırdı.

Öte yandan, geçen hafta sonu İletişim Bakanı ve Başkan Yardımcısı Jorge Rodríguez başkent Caracas'ta Adalet Sarayı, polis merkezleri ve bir yerleşim birimine bombalı saldırı planı içindeki “bir grup teröristin” deşifre edildiğini söylemiş ve itirafçı beyanlarına dayanarak Kolombiya’daki üç kampta, Kolombiya güvenlik güçleri tarafından, Maduro hükümetini devirmek üzere 200 militanın eğitildiğini öne sürmüştü.

