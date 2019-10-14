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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sınıra dualarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kayseri'den Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için görevlendirilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, sınır bölgesine gitmek için yola çıktı

KAYSERİ (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Kayseri'den sınıra görevlendirilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dualarla uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamı gönüllü personelden oluşan 10 kişilik 2 ayrı ekip, İl Sağlık Müdürlüğü önünden yola çıktı.

Uğurlama törenine, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney katıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Güney, ekibe görev hakkında brifing verirken Kayseri Afetlerde Sağlık Hizmetlerinde Birim Uzmanı Ali Altun ve 11. UMKE Bölge Koordinatörü Nazif Gümüşsoy son kontrolleri yaptı.

UMKE'ye gönüllü katılımlardan duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla bugün UMKE ekibimizi sınır hattına gönderiyoruz. Daha önce de belirtiğim gibi çalışanlarımızdan 'Bizi gönderin' diye çok ciddi talepler vardı. Bakanlığımızın sınır bölgesinde yapmak istediği mobil hastaneler dolayısıyla artçı birlik olarak ekibimizi gönderiyoruz. Rabb'im kazasız belasız gidip gelmelerini nasip eylesin, kazalar mübarek olsun. Afrin operasyonlarına da Kayseri olarak destek vermiştik. UMKE olarak Kayseri'de yaklaşık 240 civarı gönüllü ile güçlü bir ekibimiz var. Buradan operasyona sağlık anlamında her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

UMKE'de görevli Kayseri UMKE İl Sorumlusu Mehmet Artık, her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

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Barış Pınarı Harekatı Kayseri Uğurlama Umke

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