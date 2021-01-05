Ulusal Muhafız Birlikleri Washington’a Çağrıldı

Trump, Kasım ayında Washington'un en bilinen caddelerinden biri olan Pennsylvania Avenue üzerindeki Özgürlük Meydanı'nda 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eylemleri sırasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığı limuzininin içinden selamlamıştı. Trump, Aralık ayındaki gösterilerde ise aralarında Proud Boys grubunun da olduğu daha küçük bir kalabalığın üzerinden helikopterle geçmişti.

Bu hafta düzenlenmesi planlanan protesto eylemlerini teşvik eden Trump, kendisinin de eylemlerde yer alacağının işaretini verdi. Trump, haftasonunda paylaştığı Twitter mesajında "Ben de orada olacağım. Tarihi Gün!" ifadesini kullandı.

Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada mülke zarar verme suçu nedeniyle Tarrio'nun tutuklanması için karar çıkarıldığını kaydetti. Teşkilat sözcüsü ayrıca üzerinde yüksek kapasiteli iki adet şarjör bulunması üzerine Tarrio aleyhinde silah taşıma suçlaması da yöneltildiğini bildirdi.

Başkent Washington'daki birçok işyeri ve mağaza, protesto eylemleri öncesinde vitrinlerini suntalarla kapladı. Belediye Başkanı Muriel Bowser, Washington Polis Teşkilatı'na destek vermeleri amacıyla kısıtlı sayıda Ulusal Muhafız birliğinin Washington'da konuşlandırılmasını talep etti. Bowser, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, kent sakinlerini Washington'un merkezinden ve "kavga çıkarma arayışında olanlardan" uzak durmaya çağırdı, "İnsanların şiddeti tetiklemesine, kent sakinlerimizi korkutmasına ya da kentimizde hasara neden olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ulusal Muhafızlar ne yapacak?

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisine göre Belediye Başkanı Bowser, yılbaşı günü bulunduğu talebinde, protesto eylemlerini kontrol altında tutmak amacıyla Salı'dan Perşembe'ye kadar Ulusal Muhafız birliklerinin Washington sokaklarında görev yapmasını istedi. Yetkili, ilave birliklerin trafik akışı kontrolu gibi görevleri yerine getireceğini ancak silah, zırh taşımayacaklarını ve zırhlı üniforma giymeyeceklerini söyledi.