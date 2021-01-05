Ulusal Muhafız Birlikleri Washington’a Çağrıldı

Washington Belediye Başkanı, Çarşamba günü Kongre'de yapılacak ve Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerinde elde ettiği zafer tescilleyecek oylama öncesinde Trump yanlılarının protesto gösterisinde şiddet eylemlerinin patlak vermesi olasılığına karşı önlem amacıyla Ulusal Muhafız birliklerini başkente çağırdı.
Trump destekçileri, bugün ve Çarşamba günü Başkan'ın seçime hile karıştırıldığı yolundaki asılsız iddialarına destek vermek amacıyla Washington'da gösteri yapmayı planlıyor.
Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kentimizle silahlanarak gelme niyetinde olanlar var" dedi.
Aralık ayında başkentte düzenlenen Trump yanlısı gösteri şiddet eylemlerinin patlak vermesiyle son bulmuştu. Proud Boys grubunun siyah ve sarı renklerini temsil eden kıyafetler giyen yüzlerce Trump destekçisiyle, Beyaz Saray yakınındaki Black Lives Matter meydanına giriş yapmalarını engellemeye çalışan eylemciler arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Proud Boys lideri tutuklandı
Washington Metropolitan Polis Teşkilatı, Pazartesi günü, protestolar öncesi Washington'a gelen Proud Boys grubunun lideri 36 yaşındaki Henry "Enrique" Tarrio'yu tutukladı. Tarrio, Aralık ayındaki gösteriler sırasında Washington kent merkezinde siyahlara ait tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter pankartını yakmakla suçlanmıştı.
Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada mülke zarar verme suçu nedeniyle Tarrio'nun tutuklanması için karar çıkarıldığını kaydetti. Teşkilat sözcüsü ayrıca üzerinde yüksek kapasiteli iki adet şarjör bulunması üzerine Tarrio aleyhinde silah taşıma suçlaması da yöneltildiğini bildirdi.
Bu hafta düzenlenmesi planlanan protesto eylemlerini teşvik eden Trump, kendisinin de eylemlerde yer alacağının işaretini verdi. Trump, haftasonunda paylaştığı Twitter mesajında "Ben de orada olacağım. Tarihi Gün!" ifadesini kullandı.
Trump, Kasım ayında Washington'un en bilinen caddelerinden biri olan Pennsylvania Avenue üzerindeki Özgürlük Meydanı'nda 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eylemleri sırasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığı limuzininin içinden selamlamıştı. Trump, Aralık ayındaki gösterilerde ise aralarında Proud Boys grubunun da olduğu daha küçük bir kalabalığın üzerinden helikopterle geçmişti.
Başkent Washington'daki birçok işyeri ve mağaza, protesto eylemleri öncesinde vitrinlerini suntalarla kapladı. Belediye Başkanı Muriel Bowser, Washington Polis Teşkilatı'na destek vermeleri amacıyla kısıtlı sayıda Ulusal Muhafız birliğinin Washington'da konuşlandırılmasını talep etti. Bowser, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, kent sakinlerini Washington'un merkezinden ve "kavga çıkarma arayışında olanlardan" uzak durmaya çağırdı, "İnsanların şiddeti tetiklemesine, kent sakinlerimizi korkutmasına ya da kentimizde hasara neden olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Ulusal Muhafızlar ne yapacak?
Bir Savunma Bakanlığı yetkilisine göre Belediye Başkanı Bowser, yılbaşı günü bulunduğu talebinde, protesto eylemlerini kontrol altında tutmak amacıyla Salı'dan Perşembe'ye kadar Ulusal Muhafız birliklerinin Washington sokaklarında görev yapmasını istedi. Yetkili, ilave birliklerin trafik akışı kontrolu gibi görevleri yerine getireceğini ancak silah, zırh taşımayacaklarını ve zırhlı üniforma giymeyeceklerini söyledi.
Yetkili ayrıca Washington'a yakın 340 Ulusal Muhafız'ın sevkedilmesinin beklendiğini, bu muhafızlar arasında 115'inin sokaklarda görev yapacağını, Washington polisiyle beraber metro istasyonlarında nöbet tutacağını kaydetti. Washington Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee da Ulusal Muhafız birliklerinin kalabalıkların kontrolunda da destek sağlayacağını belirtti.
Contee, "Edindiğimiz istihbarata göre sokaklarda büyük kalabalıklar olacak" dedi.
Washington Polis Teşkilatı, kent merkezine, her türlü ateşli silah taşınmasının yasak olduğuna ilişkin uyarılar astı. Contee ayrıca kent sakinlerinden silahlı olduğunu gördükleri kişileri polise bildirmelerini istedi.
Ulusal Milli Parklar Dairesi Sözcüsü Mike Litterst, Trump yanlısı gösteriler düzenlenmesi için üç ayrı başvuru aldıklarını, katılımcı sayısının en fazla 15 bin civarında olmasının beklendiğini kaydetti. Pazartesi günüyse Beyaz Saray'ın hemen güneyinde bulunan The Ellipse adlı park üzerinde bir sahne hazırlandığı gözlendi.
Salı akşamı Özgürlük Meydanı'nda, Çarşamba günüyse The Ellipse parkında gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Çarşamba yerel saatle 13.00'teyse Kongre binasına yürüyüş düzenlenecek.
Katılımcılar arasında Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ın ve üç yıllık hapis cezası Başkan Trump tarafından kaldırılan Cumhuriyetçi stratejist Roger Stone'un da olması bekleniyor. Stone, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturma kapsamında Kongre'ye yalan beyanatta bulunmakla suçlanmıştı.
12 Aralık'ta düzenlenen Trump yanlısı protestolar sırasında siyahlara ait en az iki kilisenin Black Lives Matter pankartlarının indirilip ateşe verildiği bildirilmişti. Washington Polis Teşkilatı'ndan Robert Contee, bu eylemlere ilişkin nefret suçu soruşturmasının halen devam ettiğini, benzer olayların tekrarlanmaması için polislerin kiliselerin etrafında görev için hazır bulunacaklarını söyledi.