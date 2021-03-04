“Ulusal Muhafızlar Kongre’den Ayrılmasın”

İki güvenlik yetkilisine göre polis, ABD Kongresi’ne yönelik olası tehdidi aralarında Three Percenters adlı milislerin de olduğu grupların online konuşmalarını izlerken fark etti. Three Percenters, 6 Ocak’ta Kongre binasına saldıran aşırılık yanlıları arasında da yer alıyordu.

4 Mart tarihi, 1933 yılına kadar başkanların yemin ederek göreve başlama tarihiydi. Daha sonra bu tarih 20 Ocak olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan yetkili, resmi talebin Pentagon’a iletildiğini ve inceleneceğini, kabul edilme olasılığının da yüksek olduğunu söyledi.

İstihbarat birimlerinin bir milis grubun 4 Mart Perşembe günü Kongre için tehdit oluşturabileceği bilgisini almasının ardından güvenlik birimleri Kongre binası civarında önlemlerini arttırdı. Uyarı sonrasında Kongre polisi de Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Ulusal Muhafızlar’ın Kongre’yi koruma süresini iki ay daha uzatmasını istedi.

Kongre polisi ve diğer güvenlik daireleri bu hafta Kongre’deki oturumlarda 6 Ocak saldırısının kötü idare edildiği şeklindeki suçlamalara yanıt vermişti. Polis ve güvenlik birimleri Trump destekçilerinin Kongre saldırısına hazırlıksız yakalanmış, koruyucu giysiler ve silahlarla binaya girmeye çalışan grubu engellemekte yetersiz kalmıştı. Ulusal Muhafızlar’ın Kongre’ye gitmesi ise saatler almıştı. O zamana kadar saldırganlar binaya girmeyi başarmış ve Kongre koridorlarında saatlerce serbestçe dolaşmıştı. Yaşananlar Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumuna ara verilmesine ve Kongre üyelerinin saklanmak zorunda kalmasına neden olmuştu.

Kongre’de güvenlik önlemleri en üst seviyede

6 Ocak saldırısının ardından Kongre üyeleri ve Kongre çalışanları hala alarm durumunda. Bina civarındaki güvenlik önlemleri de daha önce hiç olmadığı seviyede.

ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü yapılması planlanan oturumunu ertelediğini bildirdi. Ancak Senato, çalışmaya devam ediyor. Polis, Kongre binası içinde ve dışında varlığını arttırdı. Başkent Washington’da yaklaşık 5 bin 200 Ulusal Muhafız görev yapıyor. Bunların sayısı Başkan Joe Biden’ın görevi Donald Trump’tan devraldığı Ocak ayındaki yemin töreni sırasında 26 bin civarındaydı.