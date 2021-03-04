“Ulusal Muhafızlar Kongre’den Ayrılmasın”

İstihbarat birimlerinin bir milis grubun 4 Mart Perşembe günü Kongre için tehdit oluşturabileceği bilgisini almasının ardından güvenlik birimleri Kongre binası civarında önlemlerini arttırdı. Uyarı sonrasında Kongre polisi de Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Ulusal Muhafızlar’ın Kongre’yi koruma süresini iki ay daha uzatmasını istedi.
Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan yetkili, resmi talebin Pentagon’a iletildiğini ve inceleneceğini, kabul edilme olasılığının da yüksek olduğunu söyledi.
Tehdidin özellikle, komplo iddialarıyla bilinen QAnon adlı grubun eski Başkan Donald Trump’ın 4 Mart’ta yeniden iktidarı ele geçireceği ve binlerce kişinin başkent Washington’a gelerek Demokratlar’ıiktidardan devireceği iddialarıyla bağlantılı olduğu sanılıyor.
4 Mart tarihi, 1933 yılına kadar başkanların yemin ederek göreve başlama tarihiydi. Daha sonra bu tarih 20 Ocak olarak değiştirildi.
Tehdit sağcı grupların online konuşmalarında fark edildi
İki güvenlik yetkilisine göre polis, ABD Kongresi’ne yönelik olası tehdidi aralarında Three Percenters adlı milislerin de olduğu grupların online konuşmalarını izlerken fark etti. Three Percenters, 6 Ocak’ta Kongre binasına saldıran aşırılık yanlıları arasında da yer alıyordu.
Kongre polisi ve diğer güvenlik daireleri bu hafta Kongre’deki oturumlarda 6 Ocak saldırısının kötü idare edildiği şeklindeki suçlamalara yanıt vermişti. Polis ve güvenlik birimleri Trump destekçilerinin Kongre saldırısına hazırlıksız yakalanmış, koruyucu giysiler ve silahlarla binaya girmeye çalışan grubu engellemekte yetersiz kalmıştı. Ulusal Muhafızlar’ın Kongre’ye gitmesi ise saatler almıştı. O zamana kadar saldırganlar binaya girmeyi başarmış ve Kongre koridorlarında saatlerce serbestçe dolaşmıştı. Yaşananlar Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumuna ara verilmesine ve Kongre üyelerinin saklanmak zorunda kalmasına neden olmuştu.
Kongre’de güvenlik önlemleri en üst seviyede
6 Ocak saldırısının ardından Kongre üyeleri ve Kongre çalışanları hala alarm durumunda. Bina civarındaki güvenlik önlemleri de daha önce hiç olmadığı seviyede.
ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü yapılması planlanan oturumunu ertelediğini bildirdi. Ancak Senato, çalışmaya devam ediyor. Polis, Kongre binası içinde ve dışında varlığını arttırdı. Başkent Washington’da yaklaşık 5 bin 200 Ulusal Muhafız görev yapıyor. Bunların sayısı Başkan Joe Biden’ın görevi Donald Trump’tan devraldığı Ocak ayındaki yemin töreni sırasında 26 bin civarındaydı.
Ayrıca bina 6 Ocak’taki saldırının ardından caddelerden girişleri kapatacak şekilde tel bariyerlerle çevrili.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi ve Meclis İç Güvenlik Komisyonu eski başkanı Michael McCaul, Kongre üyelerinin hazırlıklı olduklarını belirtti ve ‘‘Sanırım burada bazı şiddet olayları göreceğiz’’ dedi.
McCaul, 6 Ocak’taki durumun aksine Kongre binasının kale gibi korunduğuna dikkat çekerek ‘‘Alınan önlemlere çok güveniyorum’’ diye konuştu.
McCaul 6 Ocak’ta parti genel merkezlerine bırakılan boru tesirli bombalar gibi bazı farklı yöntemlerin kullanılabileceğini kaydetti. Bombaların polisi Kongre binasından uzaklaştırmak amacıyla merkezlere yerleştirildiği sanılıyor.
Tehdit uyarısı sonradan güncellendi
4 Mart tarihiyle ilgili bu hafta başındaki istihbarat tehdit seviyesinin ciddiyet teşkil etmediğini gösteriyordu. Kongre’nin güvenliğinden sorumlu yetkili Timothy Blodgett yaptığı açıklamada aşırılık yanlılarının başkente seyahat etme ya da şiddet eylemi düzenleme gibi planları olduğuna dair işaret olmadığını belirtmişti.
Ancak Çarşamba sabahı bu konuda yapılan uyarı güncellendi ve Blodgett, Kongre polisinin bir milis grubun 4-6 Mart tarihleri arasında Kongre binasına yönelik saldırı planları olduğuna dair kaygı verici yeni istihbarat aldığını bildirdi. Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman, Temsilciler Meclisi’ndeki ifadesi sırasında polisin kaygı verici istihbarat elde ettiğini belirtmiş, ancak konunun ‘‘hassas’’ olduğunu söyleyerek ayrıntı vermeyi reddetmiş, alt komisyon üyeleri için konuyla ilgili özel bir brifing düzenleme sözü vermişti.
AP haber ajansına konuşan bir yetkili istihbarat yetkililerinin Washington’daki otellerin, bölgeye uçuşların ve araç ya da otobüs kiralama servislerinin doluluk oranında kayda değer değişiklik olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.
FBI’dan yerel güvenlik birimlerine uyarı
FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, yerel güvenlik birimlerini de aşırılık yanlılarının 4 Mart’ta Kongre binasını işgal etmek için binlerce kişiyi başkente gelmeye teşvik edebilecekleri konusunda uyardı.
Ancak online ortamlarda konuyla ilgili yürütülen tartışmaların 6 Ocak Kongre saldırısına giden süreçtekilerden çok daha az olduğu sanılıyor.
Sosyal medyada hala aktif olan çok sayıda QAnon alt grubu Telegram üzerinde takipçilerini 4 Mart’taki eylemlerden uzak durmaları konusunda uyardı ve bunun Trump destekçilerine karşı kurulan bir tuzak olduğunu öne sürdü.
6 Ocak Kongre saldırısına giden süreci teşvik eden binlerce sosyal medya hesabı Facebook ve Twitter gibi teknoloji şirketleri tarafından kapatılmış durumda. Bu da aşırılık yanlısı grupların yeniden toplu bir etkinlik düzenlemek için haberleşmesini ve organize olmasını zorlaştırıyor.
Twitter, 70 binden fazla hesabı yasaklarken Instagram ‘‘hırsızlığı durdurun’’ ifadesinin bulunduğu iletileri silmişti. Trump destekçileri 3 Kasım seçimlerinin hileyle kazanıldığına inanıyor ve bu nedenle ‘‘hırsızlığı durdurun’’ sloganını kullanıyordu. Sosyal medya platformu Parler’ın web hosting sistemi ise Amazon tarafından durdurulmuş, Apple ve Google da Parler’ı uygulama mağazalarından kaldırmıştı.
Biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre saldırısıyla bağlantılı şu ana kadar 300 kişi hakkında federal suçlamalar yapıldı.
3 Kasım seçimlerinde bozguna uğramasının ardından eski Başkan Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti, ancak Trump’ın bu iddiaları mahkemelerde de reddedilmişti.
Temsilciler Meclisi, 6 Ocak saldırıları öncesinde Kongre yakınında destekçilerine seslenen eski Başkan Trump hakkında 13 Ocak’ta isyana teşvik suçlaması yapmış, ancak Senato 13 Şubat’taki oturumunda gerekli üçte iki oy çoğunluğuna sahip olmadığı için Trump’ı aklamıştı.