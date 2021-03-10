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Ulusal Muhafızlar Kongre'yi Korumaya Devam Edecek

10.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Ulusal Muhafızlar Kongre'yi Korumaya Devam Edecek

Pentagon, Kongre Polisi’nin isteği üzerine Ulusal Muhafız birliklerinin 23 Mayıs tarihine kadar başkentte kalmasına izin verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kongre binasını korumak için 2 bin 300 Ulusal Muhafız birliğinin iki ay daha Washington'da kalmasını onayladı.

Reuters haber ajansına göre bu sayı, halen Kongre binası etrafında devriye görevi yapan 5 bin 200 Ulusal Muhafız askerinin yaklaşık yarısı.

Ulusal Muhafız birlikleri, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre'ye düzenledikleri saldırıdan bu yana etrafı yüksek demir parmaklıklarla çevrelenen Kongre binası civarında güvenlik görevlilerine destek veriyor.

Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafız birliklerinin 23 Mayıs’a kadar başkentte kalması konusundaki kararıyla ilgili açıklamasında, "Karar, talebin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve güvenlikle ilgili olası etkileri gözönünde bulundurularak alınmıştır" ifadesine yer verildi. Uzatma talebi Kongre Polisi tarafından yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca Bakanlığın önümüzdeki iki ay boyunca "şartlar elverdiği sürece" asker varlığının azaltılması için Kongre Polisi'yle işbirliği içinde olacağı bildirildi.

Adlarının gizli tutulmasını isteyen bazı Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kongre binası civarında çok sayıda birlik bulundurulmasını gerektiren bir istihbaratın varlığından haberdar olmadıklarını dile getirdi.

Federal savcılar, 300'den fazla kişiyi, biri polis memuru toplam beş kişinin ölümüyle sonuçlanan 6 Ocak Kongre baskınına katılmakla suçluyor.

Tutuklananlar arasında Oath Keepers ve Three Percenters gibi silahlı milis gruplara mensup olanlar da var.

Pazartesi günü açıklanan bir rapor, Kongre binasının korunması için "portatif demir parmaklık" kullanılması tavsiyesini içeriyor. Kongre Polisi'nin 6 Ocak saldırısına hazırlıksız yakalandığı ayrıntısının da yer aldığı raporda ayrıca Washington'da benzer olaylara anında yanıt vermek için bir güç oluşturulması çağrısı yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Kongre binasına aşırı sağcı eylemcilerin saldırı düzenleme girişiminde bulunacağı kaygıları söz konusuydu. Ancak başkentte sadece küçük bir grup QAnon komplo teorisi destekçisinin toplandığı gözlendi.

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