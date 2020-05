“Ulusal Muhafızlar New York’ta Hazır Bekliyor”

Son 24 saatte New York kentinde 345 kişi gözaltına alındı. Öfkeli protestocular 47 polis aracını tahrip etti. Protesto gösterilerinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve protestocu yaralandı. Yaralanan protestocuların sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) yetkilileri son 24 saatte meydana gelen olaylarda 33 polisin yaralandığını açıkladı.

Olayların tırmanmasının ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gece yarısı Brooklyn’de düzenlediği basın toplantısında New Yorklulara evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Araçta bulunan polislerin kalabalığın üzerine araçlarını sürmesinin protestocuların araca attıkları cisim ve saldırılar sonucunu meydana geldiğini belirterek, “Polisler çaresiz oldukları için bunu yaptılar” dedi.

New York Belediye Başkanı Blasio’nun gece yarısı yaptığı bu açıklaması eleştiriyle karşılandı.

New York Demokrat Kongre üyesi Ocasio Cortez, bu tür eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Belediye başkanı olarak, bu polis departmanı sizin liderliğiniz altında. Bu durumda her birimizin liderliği hesap verilebilir olmalı. Kalabalığın üzerine aracını süren New York polisini savunmak ve mazeret üretmeniz yanlış” dedi. De Blasio, daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın soruşturulacağını kaydetti. De Blasio, New York’ta sokağa çıkma yasağı ilan etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.