Ulusal Muhafızları Görevlendirme Yetkisi Değişiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başkent Washington’un Ulusal Muhafız birliklerini, sivil kolluk gücü faaliyetlerine dahil edecek talepleri onaylamaktan, yalnızca savunma bakanının sorumlu olacağını açıkladı.

Başkentin birlikleri, ülkede Başkan’a bağlı çalışan tek Ulusal Muhafız birimi ve yetkilendirme daha önce savunma bakanından, daha alt bir makam olan ABD Kara Kuvvetleri sekreterine devredilmişti. Sivil yetkililerin başında bulunduğu ABD Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri sekreterlik atamaları Başkan tarafından yapılıyor ve bu yetkililerin kabine üyeliği görevi bulunmuyor.

Karar, ordunun Washington’daki Ulusal Muhafız taleplerini genel olarak nasıl ele aldığına dair aylarca süren Pentagon incelemesinin ardından geldi.

İnceleme, Ulusal Muhafızlar’ın ABD Kongresi binasına saldıran 6 Ocak isyancılarını durdurabilecek kadar hızlı konuşlandırılıp konuşlandırılmadığına ilişkin tartışmalar nedeniyle başlatılmıştı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı, artık başkent bölgesi Ulusal Muhafız personelinin doğrudan sivil kolluk kuvvetleri faaliyetlerine katılmasını içeren veya bu personelin, talep geldikten sonraki 48 saat içinde konuşlandırılmasını gerektiren tüm talepler için tek onay makamıdır" denildi.

Pentagon, bu tür talepler için tek bir merkez olarak hareket etmek amacıyla bakanlık içinde bir birim oluşturulduğunu da bildirdi.

Dönemin Başkent Ulusal Muhafız Komutanı William Walker, geçen Mart ayındaki bir oturumda senatörlere, 6 Ocak saldırısında ABD Kongre Polisi'nin birlikler için yaptığı talebi, Pentagon yetkililerinin onaylamasının üç saatten fazla sürdüğünü söylemişti.

Eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin başlattığı isyan sırasında dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre'yi savunurken aldığı yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Saatler süren saldırıda yüzlerce polis yaralanmış ve dört Kongre polisi daha sonra intihar etmişti.

