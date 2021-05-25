Ulusal Muhafızların Başkent Washington'daki Görevleri Sona Erdi

ABD’nin başkenti Washington’da, protestocuların 6 Ocak tarihindeki kanlı Kongre baskınıyla birlikte güvenlik amaçlı olarak başkentte görevlendirilen Ulusal Muhafızlar’ın görevleri, Pazartesi günü itibariyle sona erdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada askerlere, balkent polisi ve yerel yetkililere verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Austin “Havacılar ve askerler sadece parlamenterleri korumakla kalmadılar insanların işlerinin devam etmesini de sağladılar ve anayasaya bağlılık yeminlerini yerine getirdiler” dedi.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada bin civarındaki askerin önümüzdeki birkaç gün içerisinde başkent Washington’dan ayrılacaklarını söyledi.

Pazar günü son olarak başkentte görev yapan Ulusal Muhafızlar başkentten tamamen ayrılacaklar. Pentagon Sözcüsü bir hızlı müdahale biriminin Washington’da kalacağına dair iddiaların doğru olmadığını bu yönde herhangi bir plan bulunmadığını söyledi.

6 Ocak'ta dönemin başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre’ye düzenlenen saldırı sonrası, Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirilmiş ve bina çevresi de demir çitlerle güvenlik çemberi altına alınmıştı. Saldırıda biri polis memuru 5 kişi hayatını kaybetmişti.

En yoğun görev döneminde Kongre Binası'nı koruyan yaklaşık 5 bin 200 Ulusal Muhafız askeri vardı ve birliğin süresi geçen Mart ayında 23 Mayıs'a uzatılmıştı.

2 Nisan’da da Kongre binası önündeki kontrol noktasına aracıyla dalmıştı. Bir polis memurunun hayatını kaybettiği olayda, saldırgan da vurularak öldürülmüştü.

