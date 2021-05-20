Ulusal Muhafızlar’ın Washington Görevine Uzatma Beklenmiyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın, başkent Washington'da Kongre binasının korunmasına yardım eden Ulusal Muhafız birliklerinin görev süresinin uzatılması için yeni bir talep beklemediği bildirildi.

Reuters haber ajansına bilgi veren iki yetkili, Pentagon’un böyle bir talep almadığını kaydetti. Hali hazırda konuşlandırılan 2 bin muhafızlık birliğin görev süresi 23 Mayıs’ta doluyor.

ABD’deki 50 eyaletin, özel yönetim konumundaki başkent Washington’un ve ABD toprağı olan üç bölgenin, Ulusal Muhafız birlikleri var. ABD ordusuna bağlı birlik askerlerinin çoğu, yarı zamanlı olarak görev yapıyor.

Eyalet valileri, afetlerde ve sivil itaatsizlik durumlarında, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor. Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında Ulusa Muhafızları kullanabilir.

6 Ocak'ta dönemin başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre’ye düzenlenen saldırı sonrası, Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirilmiş ve bina çevresi de demir çitlerle güvenlik çemberi altına alınmıştı.