ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lüle Taşı Festivali'nde, ustaların eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Merkez Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Lüle Taşı El Sanatları Derneğinin iş birliğiyle Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen festivale katılan ustaların eserleri, 16 Eylül'de açılacak Kurşunlu Külliyesi'ndeki Lüle Taşı Müzesi'nde sergilenecek.

Eskişehir Lüle Taşı El Sanatları Derneği Başkanı Ramazan Bağlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lüle taşının Türkiye'de unutulan bir değer olduğunu vurguladı.

Bağlan, kentte bu yıl ilki düzenlenen festivalin, lüle taşının eski güzel günlerine dönmesi için bir adım olduğunu belirterek, "Festivale katılan 16 lüle taşı ustasının yaptığı eserler Kurşunlu Külliyesi'ndeki Lüle Taşı Müzesi'nde sergilenecek. Gelecek yılki festivale daha fazla ustayla katılacağız. İnsanlar ekmeğini taştan çıkartan ustaları görsün. Sanatı beğenilen arkadaşlarımız adeta son dakika golüyle takımına maç kazandıran bir futbolcu gibi gururlu ve mutlu oluyor. Lüle taşı ustasının tek kazancı beğenidir." diye konuştu.

