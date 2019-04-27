Ulusal ölçekteki kamu altyapı yatırımları için ilke kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki ulusal ve uluslararası önemi haiz, Cumhurbaşkanlığı ve mülga Başbakanlık genelgeleri uyarınca öncelik verilip ivedilikle neticelendirilmesinde kamu yararı bulunan büyük ölçekli altyapı projeleri, devletin güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu değerlendirilen yapı ve tesisler ile harekat planlarında yer verilen yapı, tesis ve alanlar için oy birliğiyle ilke kararları alındı.

Söz konusu yapı, tesis ve alanların ilgili kurumun yatırım programına alınmış olma ön koşulunun da bulunduğu ilke kararlarına göre, yürütülen faaliyet proje uygulama süresiyle sınırlı olacak depolama, geri kazanım tesislerinin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları içinde kurulmayacak.

Yapılacak çalışmalar sırasında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ile taşınır tabiat varlığı bulunması halinde en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirine ivedilikle bildirilecek.