Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Sayısı 56’ya yükseldi

ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları, Muğla'da Metruk Tuzlası ve Kayseri'de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alanın tescil edilerek koruma altına alındığını, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklaya göre; Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü sulak alanlardaki tescil çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılında Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile yürürlüğe konulan sulak alanların tescil edilerek korunmasına ilişkin uygulama kapsamında 'Ramsar Alanı', 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ve 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak üç farklı kategoride tescil yapılıyor. Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince Afyonkarahisar'da Karamık Sazlıkları, Muğla'da Metruk Tuzlası ve Kayseri'de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alan 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Metruk Tuzlası ve Tuzla Gölü allı turnaların Türkiye'deki önemli konaklama alanlarından biri olması bakımından, Karamık Sazlıkları ise Batı Anadolu Bölgesi'nin en tabii sulak alanlarından biri olup içerdiği adacıklar ve turbalık yapısı ile karbon tutumunun yanı sıra iklim değişikliğinin önlenmesinde de kıymetli bir sulak alan olarak büyük önem taşıyor.

SULAK ALANLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 995 BİN 364 HEKTAR OLDU

Bu 3 sulak alanın tescili ile Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Sayısı 56’ya yükselirken Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında belirtilen diğer statülerle birlikte koruma altına alınan toplam sulak sayısı 79’a ulaştı. Bu sulak alanların kapsadığı alan büyüklüğü ise 995 bin 364 hektar oldu.

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