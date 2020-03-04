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Ulusal Park, 900 bizonu öldürme kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Yetkililer, Yellowstone Ulusal Parkı'nda hayvan sayısını azaltma programı kapsamında olası bir kesim amacıyla başıboş dolaşan bizonları yakalıyor.

Ulusal Park, 900 bizonu öldürme kararı aldı

Pazardan bu yana ulusal parkın dışına çıkan hayvanlar olası bir kesim için yakalanarak ağıllara konmaya başladı ve pazartesi öğle ortası itibarıyla altı bizon yakalandı.

Ulusal park adına konuşan Linda Veress, altı bizonun Yellowstone-Montana sınırı boyunca uzanan Gardiner havzasına girerken yakalandıklarını açıkladı.

Eyalet görevlileri ve federal yetkililer hayvan sayısını her yıl eksiltiyor ve bu kış yaklaşık 900 bizonun azaltılması isteniyor.

Bu hamle, Montana büyükbaş hayvancılık sektörünü pek çok bizonun taşıdığı brusella hastalığından korumayı hedefleyen anlaşma uyarınca gerekleştiriliyor.

Yellowstone Ulusal Parkı'nda şu anda yaklaşık 4 bin 900 bizon bulunuyor. Eğer hayvanların sayısı artarsa, sürü yiyecek aramak için kışın göç etme eğiliminde oluyor.

Sayı azaltma programı avlanmayı, kesimi ve hayvanları başka bir yere taşımak üzere karantinaya almayı kapsıyor.

Yellowstone'a göre yüksek hayatta kalma ve üreme oranları nedeniyle mevcut durumda bizon sayısı her yıl yüzde 10 ila 17 artıyor.

Ulusal parkın internet sitesinde şu açıklama yer alıyor:

Pek çok kişinin yakalama ve kesme işlemleri nedeniyle rahatsız olmasını anlıyoruz. Biz de rahatsısız ancak şu anda çok az seçenek mevcut.

CBS Sunday Morning programına çektiği videolarla katkı yapan Judy Lehmberg şunları aktardı:

Yellowstone yöneticileri yıllardır geniş bizon popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor, bir yandan da hiçbir bizonun öldürülmemesini isteyenleri diğer yanda sayıyı kontrol altında tutmak isteyen avcıları, çiftlik sahiplerini ve bazı yerel sakinleri yatıştırmaya çalışıyor.

Geçen ağustosta Yellowstone, 55 erkek bizonu Montana'nın ortasında onlar için tahsis edilen çitli alanın bulunduğu Fort Peck Kızılderili Koruma Alanına nakledildiğini duyurmuştu.

CBS'in haberine göre Montana'daki Kızılderili kabileler kendi koruma alanlarını yeniden iskan için yıllardır "fazladan" bizon talep ediyordu.

Bizonların Fort Beck'e taşınması, hayvanların korunmasına yönelik tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ulusal Park yetkilisi Cam Sholly şunları söyledi:

Bizonların aktarılması NPS'nin (Ulusal Park Hizmeti), kabilelerin, Montana Eyaleti'nin ve APHIS'in (Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Hizmeti) yıllardır süren çalışmalarının sonucu. Karantina bizon yönetiminin önemli bir bileşeni, NPS de bu programı sürdürme ve genişletme görevini üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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