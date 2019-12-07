HABER

ULUSKON, 2020’de TÜRKSOY ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışma gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ilerleyen dönemlerde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Uluskon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u ziyaret etti.

ULUSKON, 2020’de TÜRKSOY ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışma gerçekleştirecek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ilerleyen dönemlerde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Uluskon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaseinov, 2020 yılında sosyal, kültürel, ekonomi gibi birçok konuda iş birliği yapma kararı aldıklarını söyledi. Kaseinov ayrıca bir iş birliğini resmiyete döküp bu kapsamda ULUSKON ile bir de protokol imzalayacaklarını ifade etti.
Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise TÜRKSOY ile yapacakları iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek ilerleyen dönemlerde TÜRKSOY ile çok sayıda sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.
Ziyaretin sonunda ise Kaseinov tarafından Başkan Atasoy’a 14. yüzyıl ünlü Türk Şairi İmaddıan Nesimi’nin portresinin olduğu altın madalya hediye edildi. Atasoy ise Kaseinov’a günün anısına plaket takdim etti.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Şehitlerin kabrinden alınan topraklar Eren Bülbül'ün annesine teslim edildiŞehitlerin kabrinden alınan topraklar Eren Bülbül'ün annesine teslim edildi
Uludağ’da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın ettiUludağ’da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Başkentte sabaha karşı acı olay...

Başkentte sabaha karşı acı olay...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.