HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ULUSKON’dan Elazığ Depremi için seferberlik

ULUSKON’dan Elazığ Depremi için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Elazığ depremi için harekete geçti.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

ULUSKON’dan Elazığ Depremi için seferberlik

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Elazığ depremi için harekete geçti.
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yaralıların bir an önce şifa bulması için dua ettiklerini ifade eden Atasoy, “Aklımız, kalbimiz Elazığ’da. Millet olarak bu acıları çok kez yaşadık. Son depremde şunu gördük ki, artık devletimiz ve milletimiz bu tarz olaylarda ne yapacağını çok iyi biliyor” dedi.
Depremin hemen ardından yardım için harekete geçtiklerini söyleyen Atasoy, “ULUSKON olarak üyelerimizden toplanılan yardımları AFAD koordinesinde bölgeye ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Riva açıklarında erkek cesedi bulundu! Riva açıklarında erkek cesedi bulundu!
Karla kaplı ormanda drone ile geyikleri böyle görüntüledilerKarla kaplı ormanda drone ile geyikleri böyle görüntülediler
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu! 10 Ocak'ta kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'a mı ait?

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu!

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi! 'Buradaki daha tehlikeli'

YHT hattında büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.