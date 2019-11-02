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Uluslar arası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, ‘’Türkiye ve coğrafyamızda küresel emperyalizmin temel hedefinde eğitim sistemlerimizin asimilasyonu vardır’’ dedi.Uluslararası Üniversiteler Konseyinin 4.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, ‘’Türkiye ve coğrafyamızda küresel emperyalizmin temel hedefinde eğitim sistemlerimizin asimilasyonu vardır’’ dedi.
Uluslararası Üniversiteler Konseyinin 4. Genel Kurulu’nda 29 ülkeden üniversiteleri temsilen rektörlerin katılımıyla gerçekleşen, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu, Akademik ve Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ile Denetim Kurullarının seçimlerinde konuşan Azizoğlu, "Uluslararası Üniversiteler Konseyi mensupları olarak sahip olduğumuz inanç, kültür ve değerleri eğitim sistemlerimizin temel unsuru olarak algılayıp uygulamamız gerekir. Aksi takdirde yakın gelecek zaman bizim için çok geç olacaktır. Farkında olmadan biz, biz olmaktan uzaklaşıyoruz’’ dedi.
Yeni yönetimde görev alan kurul başkanları ve üyelerine eğitim sistemlerimizi milli değerleri koruyacak şekilde dizayn etmeleri talimatı verdiğini kaydeden Azizoğlu, "Bizler farklı ülkelerde yaşayan, ortak değer kavram, inanç ve kültürde toplumlarız. Coğrafi paydaşlığımız bizleri küresel emperyalizmin her alanda olduğu gibi yüksek öğretimde de ortak hedefi yapıyor. Her alanda tarihi misyon ve vizyonu olan Türkiye ile birlikte hareket etme tüm İslam coğrafyası akademisyenlerin temel hedefi olmalıdır’’dedi.

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