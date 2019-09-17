"Uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumunda"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bireyler, toplumlar, uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumundadırlar." dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, 8 Eylül tarihinde Savvas Koulendoru isimli Rum tarafından bahçesindeki Türk bayrağı ve panosundaki Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafı çalınan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun Müdürü Sözer Özkaramehmet'i kabul etti. Akıncı, burada yaptığı açıklamada, dün Koulendoru'nun ailesini kabul ettiğini, ailenin kendisine bayrak ve fotoğraf teslim ettiğini ve bir de özür mektubu verdiklerini anlattı. - "Bu şekilde saygısızlık edilmemesi gerekir" Yapılan eylemin "son derece yanlış ve çirkin" olduğunu belirten Akıncı, "Hiç bu topraklarda yaşanmaması gereken bir olay oldu. Bu Ada'da ve her yerde, bu söylediğim her toplum ve ulus için geçerlidir, bireyler, toplumlar, uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumundadırlar. Bu şekilde saygısızlık edilmemesi gerekir. Bunun en temel unsuru barış eğitiminin ve kültürünün yaygınlaştırılmasıdır." dedi.

Akıncı, Rum okullarındaki gençler arasında fanatizmin körüklediği yönünde araştırmalar bulunduğunu hatırlatarak, bunun sonuçlarının da zaman zaman görüldüğüne dikkati çekti. Ailenin özür dilemesi ile bayrak ve fotoğraf iade etmesini "olumlu ve değerli" bulduğunu söyleyen Akıncı, "Hatadan dönmenin ve özür dilemenin de bir erdem olduğu düşüncesindeyim." diye konuştu. - "Bayrak ve fotoğrafın iade edilmesi, kayda değerdir" Okul Müdürü Özkaramehmet ise okulda böyle bir üzücü olayın ve münferit saldırının yaşanmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Kendisinin 30 yıllık bir eğitimci, bir kayıp ve şehit çocuğu olduğunu belirten Özkaramehmet, hiç bir zaman yetiştirdikleri çocuklara karşı tarafın bayrağına ve dini inancına saygısızlık yapılmasını öğretmediklerini vurguladı. Özkaramehmet, bayrağın ve fotoğrafın iade edilmesi ile özür mektubu verilmesinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Neticede yapılanın bir hata olduğunu fark etmişlerdir. Ümit ederim bu iki toplumlu görüşmeler arasında dikkate alınır. Bugün buraya gelirken hep merak ettim. Acaba bu resim ve bayrak bizim Atatürk büstümüzden alınan bayrak ve liderler panosundan alınan fotoğraf mı? Bunu net olarak söylüyorum; değildir. Ancak karşı taraftan bayrak ve merhum Denktaş'ın fotoğrafının iade edilmesi de kayda değerdir." ifadelerini kullandı.