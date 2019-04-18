"Uluslararası 10. Dergi Fuarı" ertelendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), 24-29 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan "Uluslararası 10. Dergi Fuarı"nın, ekim ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

TÜRDEB'den yapılan açıklamada, şubat'ta TÜRDEB'in web sitesinden yapılan duyuruda, 24-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası 10. Dergi Fuarı"na yurt içinden ve dışından katılmak isteyen dergilerin ve dergi okurlarının daha geniş katılımlı, daha iyi ve profesyonel koşullarda fuar görme taleplerine kulak verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Alanındaki tek fuar olan etkinliğimizi Ekim 2019 tarihine ertelemeye karar verdik. Ayrıntılı tarih web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir. Tüm dergi severleri Ekim'de 10. Uluslararası Dergi Fuarı'na bekleriz. Başvuruları onaylanmış dergilerimiz için ikinci bir işleme ve ödemeye gerek kalmadan hakları saklı tutulacaktır." denildi.

