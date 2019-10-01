Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi'ne doğru

MERSİN (AA) - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, gelecek yıl Mersin'de düzenlenecek Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi'ne ilişkin, "Mersin'de yapacağımız kongre adeta 'Turunçgil Olimpiyatları' olarak tarihe geçecek. Bütün paydaşlarımızla hazırlığımız devam ediyor." dedi.

Kaçmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesinde düzenlenen "Limonda uygun ambalaj ve depolama yöntemleri" toplantısına katıldı.

Burada konuşan Kaçmaz, sektörün en büyük kongresi olan Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi'ni, gelecek sene Mersin'de yapacaklarını anımsattı.

Kongre hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Kaçmaz, "Mersin'de yapacağımız kongre adeta 'Turunçgil Olimpiyatları' olarak tarihe geçecek. Bütün paydaşlarımızla hazırlığımız devam ediyor. Çukurova Üniversitemizde yine bilim kurulumuzu oluşturduk. Bir hafta sürecek olan bu kongrede dünyanın 60'a yakın ülkesinden 2 bin ila 2 bin 500 katılımcı bekliyoruz." diye konuştu.

Kongrenin, Türkiye ve Mersin'e olumlu yönde katkı yapacağını dile getiren Kaçmaz, sektör olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.