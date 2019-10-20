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"Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı: - "Derneğimizin 120 alt dalı var. Bu 120 alanı ortak hareket ettirerek adalete hizmet etmek istiyoruz. 'Herkes için adalet, adalet için adli bilimler' diyoruz"

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, "Derneğimizin 120 alt dalı var. Bu 120 alanı ortak hareket ettirerek adalete hizmet etmek istiyoruz. 'Herkes için adalet, adalet için adli bilimler' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu ile Ankara üniversiteleri, Adli Bilimciler ile Sağlıkta Şiddete Son derneklerince düzenlenen "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi"nin ikinci gününde 6 panel yapıldı.

Kongreye katılan Prof. Dr. Hamit Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, adli tıbbın son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

Hukuktaki pek çok sorunun çözümlenmesinde adli tıbbın çok büyük önem taşıdığını anlatan Hancı, "Fakat buna tam ters olarak görüyoruz ki hukuk ve bazı tıp fakültelerinde adli tıp seçmeli derse dönüştü. Oysa tıpçı ve hukukçuların adli tıbbı bilmeleri gerekiyor. Adli tıp çok büyük bir ailenin parçası. Biz bu aileye adli bilimler diyoruz." şeklinde konuştu.

Uyuşturucunun artık sokaklarda değil internet üzerinden satıldığını belirten Hancı, şöyle devam etti:

"Bunları takip edecek adli bilimcilere ihtiyacımız var. Şu an dünyada ciddi bir kimyasal, biyolojik silah tehdidi altındayız. Bunları tespit edecek, belirleyecek ekiplerin, elamanların ve malzemenin geliştirilmesi gerekiyor. Derneğimizin 120 alt dalı var. Bu 120 alanı ortak hareket ettirerek adalete hizmet etmek istiyoruz. 'Herkes için adalet, adalet için adli bilimler' diyoruz."

Hancı, "Olay yeri inceleme ekipleri var, adli tıp uzmanlarımız var, kimyacılarımız var. Bunları bir araya getiremiyoruz. Herkes kendi alanında çalışıyor. Bu kongrelerde çok farklı disiplinlerde çalışan meslek gruplarını bir araya getirip, onların bakış açılarını öğreterek, birbirlerinden nasıl faydalanacaklarını gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden yapılan saldırılara dikkati çeken Prof. Dr. Hancı, şunları kaydetti:

"Hiç bombaya, uçağa gerek yok, sadece interneti kullanarak bir uçağı düşürebiliyorlar. Bir hastanede yatan hastanın kan değerlerini değiştirebiliyorlar. Hastanın ölümüne sebep olabiliyorlar. Uzaktan kumandalı kalp pillerine etki ederek kalbi durdurabiliyorlar. Bir fabrikadaki çalışan makineleri ters çalıştırarak fabrikanın patlamasına sebep olabiliyorlar. Bunları hep yaşadık. Petrol boru hatlarını havaya uçurabiliyorlar. Bunların hiçbirinde ne bomba var ne uçak var. Sadece interneti kullanıyorlar. Bu yüzden bizim adli bilim yapılanmalarına ihtiyacımız var."

Kentte 10 ülkeden katılımcıyla gerçekleşen kongre, yarın sona erecek.

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