Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu

Abdul Hamid, Irak polis teşkilatının sivil yapılanmadan, askeri yapılanmaya evrildiğini anlatarak, "Polis teşkilatı, 'polis halkın hizmetindedir' sloganlarıyla kurulmuştu fakat bugüne gelindiğine bu sadece slogan olarak kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Moataz Mohy Abdul Hamid, güvenlik meselesinin Irak'ta öncelik verilmesi gereken konulardan biri olduğunu, araştırma kuruluşlarının yeni bir vizyon ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, "Toplumun askerileşmesi, Irak'ın karşı karşıya kaldığı en büyük güvenlik tehditlerinin başında geliyor." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde devam eden "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyumun ikinci gününde, Irak'ta güvenlik, enerji ve uluslararası ilişkiler konuları masaya yatırıldı.

Irak'ta yaşanan protestolara değinen Abdul Hamid, güvenlik güçlerinin "aşırı şiddet" kullandığına dikkati çekti.

Abdul Hamid, hükümetin güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını araştırmak için kurduğu komisyonları "göstermelik" olarak tanımladı.

- "Türkiye, Irak'ın altyapı projelerini hayata geçirebilecek potansiyelde"

Musul Üniversitesi Bölgesel Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Mahmoud el Nuaimy ise Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerde ekonomi, enerji ve güvenlik alanlarının öne çıktığını ifade etti.

Irak ve Türkiye ekonomilerinin birbirlerini tamamladığına işaret eden Nuaimy, "Irak'ın milyarlarca dolara varan altyapı projelerine ihtiyacı var ve Türkiye, bu projeleri hayata geçirebilecek potansiyelde bir ülke." dedi.

Nuaimy, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile enerji iş birliğine de değinerek, Türkiye'nin İran ve Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak istediğini ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yöneldiğini söyledi.

Irak Selahaddin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şokhan Şerzad Kader de IKBY ile Türkiye ilişkilerinin ekonomi, enerji ve komşuluk bağlamında geliştiğini ifade etti.

IKBY açısından Türkiye'nin batıya giden yol olarak görüldüğünü belirten Kader, Türkiye ile IKBY arasında referandum kararı sonrası gerileyen ticaret hacminin 2019'da yeniden canlandığını kaydetti.

