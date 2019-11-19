HABER

Uluslararası "2011 Sonrası Irak” Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:33 | Son Güncelleme

Duhok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Najm Aldeen Mohiuddin Al-Rekany: - "Hukuk devleti ve vatandaşlık temeline dayalı bir devlet yapısı ortaya konulmalı. Peki Irak bunu yapabildi mi? Bunu zaman gösterecek" - Mohammed Boudiaf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nour Eddine Felak: - "Siyasi söylem ülke bütünlüğü çerçevesinde olmalı, grupların birbirlerine üstünlüğü amaçlanmamalı. Bu da gerçek bir demokrasiyle olur ve bunu da sandık ortaya çıkarır"

Duhok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Najm Aldeen Mohiuddin Al-Rekany, "Değişim aslında iki aşamalıdır. Bir tanesi demokratik geçiş dönemi. Bu demokrasinin benimsenme ve yerleşme sürecidir. İşte Irak şu an bu süreç içerisinde bocalıyor diyebiliriz. Her şeyden önce hukuk devleti ve vatandaşlık temeline dayalı bir devlet yapısı ortaya konulmalı. Peki Irak bunu yapabildi mi? Bunu zaman gösterecek." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan moderatörlüğündeki "Siyaset ve Güvenlik" başlıklı oturumda, Al-Rekany, Mohammed Boudiaf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nour Eddine Felak, Tikrit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Baraa Munther Kamal Abdul Latif Al-Taee ve Ass. Prof. Dr. Naji Mohammed Abdullah Alhatash, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyfi Kılıç, Iraklı gazeteci Ahlam Alzuhairi konuştu.

Irak'ta 2003 sonrası demokrasiye geçiş süreci, siyasal kültür ve etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Al-Rekany, ülkede toplumun diğer Arap toplumlarındaki gibi geleneksel kültür yapısına sahip olduğunu belirtti.

Bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için demokratların olması gerektiğini ifade eden Al-Rekany, Irak'taki siyasal kültürün buna müsait olmadığını söyledi.

Irak'ın 2003'ten sonra yeni bir anayasa ile kurum ve kuruluşlarını yeniden oluşturma fırsatı yakaladığını dile getiren Al-Rekany, ülkenin dönüşüm sürecinde olduğunu vurguladı.

Al-Rekany, siyasal kültürün demokrasiye dönüşmesinin kolay olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değişim aslında iki aşamalıdır. Bir tanesi demokratik geçiş dönemi. Bu demokrasinin benimsenme ve yerleşme sürecidir. İşte Irak şu an bu süreç içerisinde bocalıyor diyebiliriz. Bunun da tabii ki şartları var. Sosyal adaletin, iyi bir yönetişimin ve kurumsallaşmanın olması gerekiyor. Bir de demokratik siyasal rejim deneyiminin yaşanması lazım. Her şeyden önce hukuk devleti ve vatandaşlık temeline dayalı bir devlet yapısını ortaya konulmalı. Peki Irak bunu yapabildi mi? Bunu zaman gösterecek."

-"Her toplum kendi çıkarını önceliyor"

Mohammed Boudiaf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nour Eddine Felak ise Irak'ta siyasal gücün etnik ve mezhepsel yapılara göre bölündüğünü ve bunun sonucu olarak her topluluğun ulusal çıkarlardan önce kendi çıkarlarını öncelediğini söyledi.

Felak, Irakta'ki etnik ve mezhepsel yapının coğrafi dağılımın da ülkedeki bölünmeyi artırdığını vurguladı.

Irak'taki çok başlılığın karar almayı zorlaştırdığını belirten Felak "Siyasi söylem ülke bütünlüğü çerçevesinde olmalı, grupların birbirlerine üstünlüğü amaçlanmamalı. Bu da gerçek bir demokrasiyle olur ve bunu da sandık ortaya çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandıSilahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
TİKA Bosna'daki savaşta hasar gören okulu yenilediTİKA Bosna'daki savaşta hasar gören okulu yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2011 Sonrası Irak" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ırak ORSAM Prof. Dr. Mesut Özcan tika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.