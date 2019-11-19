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Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyumun kapanış programı yapıldı.

Kapanış konuşmasını yapan ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal, sempozyumla, Arap, Türkmen, Kürt, Şii akademisyenleri bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Türkiye'nin birleştirici rol oynadığını, Irak dışında Suriye, Cezayir, Mısır ve Lübnan'dan da akademisyenler davet ettiğine vurgu yaptı.

Uysal, "ORSAM olarak Irak'ı yakından takip ediyoruz. Iraklı akademisyenlerle dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Irak ile ilgili akademik çalışmalar uzun zamandır ihmal ediliyordu ama bu durum artık değişiyor. Biz sizin bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederiz." diye konuştu.

Katılımcı akademisyenlerden Iraklı Munkith Daghir, "Bölge olarak savaşlardan, etnik ve mezhebi çatışmalardan yorulduk. Bu tür toplantıların bilinç artırıcı rol oynamasını temenni ediyoruz." diyerek, Irak-Türkiye arasında kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Kapanış oturumunda söz alan uzman ve akademisyenler, iki ülke arasında akademik, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İki gün süren sempozyumda, uluslararası uzman ve akademisyenler, Irak'taki gelişmelerin yanı sıra, Irak-Türkiye ilişkileri, ekonomi, güvenlik, dış politika ve kültür konularını ele almıştı.

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