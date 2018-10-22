İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik." dedi.

Aras, Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir kurumun gelişiminde kurumsal tecrübe ve zekanın önemine işaret etti.

Uzun yıldır aynı bankada çalıştığı için kurumsal tecrübe kavramının önemi ve yansımalarını en iyi izleyen isimlerden biri olduğunu aktaran Aras, en önemli ikinci başlığın ise kurumsal zeka olduğunu belirtti.

Aras, kurumsal tecrübenin bir kurumun gelişimini çizerken, kurumsal zekanın ise o kurumun yaşadıklarının gelişimine katkılarının nasıl sağlanacağını ortaya çıkardığını vurguladı.

Tecrübenin yıllar boyunca edinilen deneyimlerin kaybolmaması ve akıllıca kullanılması olduğunu anlatan Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli olan diğer bir kavram da yazılı olmayan kurumsal kültürdür. Örneğin Finansbank olarak biz kuruluşumuzdan itibaren pek çok ilki gerçekleştirdik. İlk taksitli kredi kartını çıkardık. Halka açılan ilk banka olduk. Bu yenilikçilik kurumun kültürüne de işledi. Ben buna da kurum kültürü diyorum. 10 yıl boyunca National Bank of Greece (NBG) ile çalıştık. Bu süre içerisinde Yunanistan'da 4 hükümet değişti. Bu değişimler dönemi doğrudan bize yansımadı. Bankayı bağımsız yönetim yapımızla yönettik. Bu açıdan baktığımızda kurumsal deneyimlerimiz kültürümüze işliyor."