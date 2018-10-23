İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Bora Oruç, sermaye piyasalarında güveni artıracak kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, “En önemli hedefimiz, sermayedar aile, ana sermayedar, büyük hissedar, artık kimse, onun kurumsal yönetimin şirkete sağlayacağı faydaları anlaması. Şirketler yönetimde kurumsal ilkelere bağlı kalırlarsa, bunu da kamuyla paylaşırsa o şirkete duyulan güven de pekişecektir.” dedi.

Oruç, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen "Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi"nin ikinci gününde düzenlenen "Yönetim Kurullarında Çeşitlilik ve Bunun Şirketin İş ve Finansal Performansına Etkisi" başlıklı panelde, kurumsal yönetime ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Türkiye’de iç denetimin genelde yönetim kurullarındaki hakim hissedarın bir aracı gibi görüldüğüne dikkati çeken Oruç, iç denetimin aslında şirketin kısa, orta ve uzun vadeli menfaatlerini gözetmesi olduğunu ifade etti.

Oruç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir yıldır kurumsal yönetimde daha etkin raporlama ve denetim için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Maalesef yönetim kurullarına bakınca özellikle kadın kotasının düşük olduğunu görüyoruz. 2019’dan başlayarak gözetim ve düzenlemelerimizde bazı düzenlemeler düşünmekteyiz. Kadın kotasıyla ilgili, bakanlık tarafından her yönetim kurulunda en az bir kadın bulunması gerekli. Biz de bu doğrultuda bazı düzenlemeler yapabiliriz." diye konuştu.