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Uluslararası 3. Master Of Cake Pasta Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yurt içi ve dışından yarışmacıların katılacağı 3. Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla nisan ayında Samsun'da gerçekleştirilecek - Festival Koordinatörü Zümra Uludoğan: "Dekoratif ve yenilebilir eserlerin dışında birçok şov ile devasa büyüklükte pastadan heykeller yapılmasını planladık"

Yurt içi ve dışından pasta ustalarının katılacağı 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla nisan ayında Samsun'da düzenlenecek.

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı şehirlerde ulusal ve uluslararası pasta ve pastacılık festivalleri düzenlediklerini söyledi.

Samsun'dan doğan markanın şimdi uluslararası platformda bulunduğuna işaret eden Uludoğan, "Türkiye'nin ve dünyanın en iyi pasta şeflerinin katılacağı festivalin üçüncüsünü, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla nisan ayında Samsun'da yapacağız. Samsun'daki festivalimiz bizler için ayrı bir önem taşıyor. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılına özel eserler yapılacak. Pasta ve çikolata tadımları ile pastacılık sektörünü geniş kitlelere tanıtmayı hedefledik." dedi.

Uludoğan, festivalde yapılacak koleksiyonun bir müzede sergileneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Dekoratif ve yenilebilir eserlerin dışında birçok şov ile devasa büyüklükte pastadan heykeller yapılmasını planladık. Kayıtlarımız uluslararası kapsamda açıldı, tüm ülkelerden kayıt kabul ediyoruz. En az 6 ülkeden yarışmacı ve ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Festivalin jüri üyeliğini Slovenya'dan Milos Lachkovic ve Pulina Lachkovicova, İsveç'ten Nebojsa Mitrovic, Sırbistan'dan Danijela Pantaci ve Hırvatistan’dan Dada Marcic ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu kurucularından Bayram Özrek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Zihni Türksel, Tuğba Geçkil ve Havva Bayar yapacak. Yarışmada kazanacak esere 7 bin lira teşvik ödülü verilecek."

Halka açık olacak ve 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek festivalde Ebru Savaş, Sıraç Çiçek ve Metin Taşçı gibi pasta şeflerinden oluşan 15 kişilik ekip, yenilebilir sanat alanında becerilerini ortaya koyacakları dekoratif koleksiyon hazırlayacak.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen festivale katılmak isteyenler, 12 Nisan'a kadar "masterofcake.com.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

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3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması Pastacılık ve Çikolata Festivali Zümra Uludoğan

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