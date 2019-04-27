Uluslararası 3. Master Of Cake Pasta Yarışması

Yurt içi ve dışından pasta ustalarının hünerlerini sergileyeceği 3. Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, Samsun'da başladı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda düzenlenen 3. Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'ne Nijerya, Hırvatistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya ve Türkiye'den 150 yarışmacı katılıyor.

Festivalin jüri üyeliğini Slovenya'dan Milos Lachkovic ve Pulina Lachkovicova, İsveç'ten Nebojsa Mitrovic, Sırbistan'dan Danijela Pantaci ve Hırvatistan'dan Dada Marcic ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu kurucularından Bayram Özrek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Zihni Türksel, Tuğba Geçkil ve Havva Bayar yapıyor.

Yarışmacıların 120 eserle katıldığı yarışmayı kazanacak esere 7 bin lira teşvik ödülü verilecek.

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı şehirlerde ulusal ve uluslararası pasta ve pastacılık festivalleri düzenlediklerini söyledi.