Uluslararası 50. Düsseldorf Yat Fuarı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı'na (Boot 2019), 73 ülkeden iki bin firma katılıyor.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 16 salonda gerçekleştirilen fuarda, Türkiye, Deniz Ticaret Odası organizasyonuyla 30 dernek, kuruluş ve firma ile temsil ediliyor.

Bin 500 lüks yat ve yelkenlinin sergilendiği etkinlikte, tanınmış üreticiler, yeni yatlarını ilk kez burada görücüye çıkarıyor. Fuarda ayrıca dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.

- Türkiye'nin turizm imkanları

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, fuarda düzenlediği basın toplantısında, dünyanın birçok ülkesinden ilgili sektörlerin yer aldığı fuara, Türkiye'nin turizm imkanlarını tanıtmak için katıldıklarını söyledi.

Bayrak, "Denizimizi, kıyılarımızı, koylarımızı, su altı zenginliklerimizi ve diğer zenginliklerimizi bizim burada anlatıp pazarlamamız lazım. Bunu en iyi yapabileceğimiz alanlardan biri de burası. Oda olarak üyelerimize, buralarda kendilerini daha çok temsil etmeleri için Turizm Bakanlığı'mızın iş birliğinde imkanlar sunuyoruz." dedi.