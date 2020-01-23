Uluslararası Adalet Divanı: Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramaması ve korunması için çaba gösterilmeli

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Mynamar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanları korumak için yeterince çaba harcamadığını belirterek, "Arakanlı Müslümanları korumak ve soykırımı önlemek için acil önlem almalıdır" kararını verdi

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddialarıyla ilgili açılan davada, ilk incelemeye ilişkin ara karar açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na göre, Arakanlı Müslümanların bir kısmı Myanmar'a geri döndüğü için hala ülkelerinde tecevüz, cinayet veya kamulaştırma riskiyle karşı karşıya.

Bu nedenle, uluslararası mahkeme, Myanmar'ın, Müslüman nüfusun güvende olduğunu ve bu konuda Adalet Divanı ile işbirliğini gösteren raporları sunmakla yükümlü olması gerektiğine karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler soruşturmasında, Myanmar ordusu ile ilgili "soykırım suçlamalarına" işaret edildiğini de vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı adına Batı Afrika ülkelerinden Gambiya tarafından Myanmar'a karşı açılan davanın ilk duruşması, 10 Aralık 2019'da yapılmıştı.