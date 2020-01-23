Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Hindistan'daki Arakanlı Müslümanları umutlandırdı

YENİ DELHİ (AA) - Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Myanmar'a ilişkin kararı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kampta yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzünü güldürdü.

Yeni Delhi'nin güneydoğusundaki Kalindi Kunj bölgesindeki kampta yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kampta yaşayan Arakanlı Müslümanların gençlik lideri Ali Johar, yaptığı açıklamada, kararın, önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu, tüm topluluğun beklediği bir şeydi." dedi.

Arakanlı Müslümanların, uzun bir karanlık tünelin ardından ışığı gördüğünü belirten Johar, "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Hindistan'da yaşayan 40 bin Arakanlı Müslümana umut oldu" diye konuştu.

Kampta yaşayan ve soyadı açıklanmayan Şakir ise Gambiya'ya kendileri için sesini yükselttiğinden ötürü teşekkür ederek, "Umarım bu durum düzelir." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın kendi ülkesi olmadığını dile getiren Şakir, "Koşullar elverişli hale getirilirse geri dönmekten mutlu oluruz. Fakat mevcut koşullar altında geri dönmektense burada ölmeyi tercih ederiz." görüşünü paylaştı.