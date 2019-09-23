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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Festivalde Yaşam Boyu Başarı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri, törenle verildi

Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Çinli yönetmen Xie Fei'ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün'e verildi.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin, 250 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılışı yapıldı, Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri gecesi düzenlendi.

Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman'ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, sinema deyince akla Adana'nın geldiğini söyledi.

Adana'nın kültür, sanat, lezzet kenti olduğunu ifade eden Karalar, "Altın Koza'yı çok önemsiyoruz, bu sene de çok önemsedik. En güzeli olsun istedik. Onun için yönetim kurulunu sanatçılardan seçtik. Bundan sonra Altın Koza başka olacak. Zaten Adana, kültür ve sanata, sinemaya çok önem veriyor." diye konuştu.

Sanatın, ülkenin aydınlanmasında önemli bir faktör olduğunu belirten Karalar, sanata ve sinemaya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Serra Yılmaz da "Dünyayı sadece ve sadece kültür ve sanat kurtarabilir. Sinemayı bir şenlik olmaya devam ettirelim." dedi.

Konuşmaların ardından Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çinli yönetmen Xie Fei'ye verildi. Fei'ye ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün'e verildi.

Oyuncu Erkan Can'ın ödülünü takdim ettiği Erdoğan Engin, kendisine verilen ödül dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Yazar ve yapımcı Nebil Özgentürk'ün elinden ödülünü alan makyaj sanatçısı Derya Ergün de yaptığı işle ilgili katılımcılara kısa bilgi aktardı.

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